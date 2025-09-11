पार्वती नदी में डूबे दो युवक, एक की डेड बॉडी मिली, दूसरे की तलाश जारी
पार्वती नदी के किनारे पशु चराते समय दो युवक नदी में डूब गए. सर्च ऑपरेशन शुरू. एक की डेड बॉडी मिली.
Published : September 11, 2025 at 5:27 PM IST
राजाखेड़ा (धौलपुर): जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नागर गांव के पास गुरुवार दोपहर पार्वती नदी के किनारे पशु चराते समय दो युवक नदी में डूब गए. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पुलिस-प्रशासन को सूचित किया. प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम को भी शामिल किया गया है.
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, नागर गांव निवासी अंशु पुत्र प्रमोद और राजन पुत्र मानसिंह पशु चराने के दौरान नदी किनारे थे. इस दौरान एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के प्रयास में दूसरा युवक भी नदी में कूद गया, लेकिन दोनों तेज बहाव में बह गए. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस और प्रशासन को दी.
घटना की सूचना पाकर मौके पर राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव और पुलिस प्रशासन पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया. शुरुआती प्रयासों में सफलता न मिलने पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो लगातार दोनों युवकों की तलाश में जुटी रही. इस दौरान एक युवकी की डेड बॉडी मिल गई है. फिलहाल, प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं और दूसरे युवकी की तलाश जारी है.