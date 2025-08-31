ETV Bharat / state

पातम-डाटम जलप्रपात में डूबे दो युवक डूबे, पलामू के हैं दोनों लड़के - DEATH BY DROWNING

लातेहार के पातम-डाटम जलप्रपात में दो युवक नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गये.

Two youths drown while bathing in Patam Datam waterfall of Latehar
लातेहारः जिला के हेरहंज थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पातम-डाटम जलप्रपात में रविवार की शाम दो युवक डूब गए. इनमें एक युवक की मौत हो गई, उसका शव भी बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है. रात हो जाने के कारण खोजबीन को बंद कर दिया गया है.

सोमवार को गोताखोरों की टीम के द्वारा दूसरे युवक की तलाश की जाएगी. मृतक की पहचान शनि कुमार के रूप में की गई है जबकि लापता युवक नितीश कुमार है. दोनों पलामू जिला के रजवाडीह के रहने वाले हैं.

दरअसल, पलामू के रहने वाले कुछ युवक पिकनिक मनाने के लिए रविवार को पातम-डाटम जलप्रपात पहुंचे थे. शाम 4:00 के लगभग नहाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया. उसे डूबता देख दूसरे युवक ने बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई लेकिन वह भी गहरे पानी में समा गया.

अपने दो दोस्तों को डूबता हुआ देखकर वहां उपस्थित अन्य युवकों ने शोर मचाया और अपने स्तर से भी दोनों को बचाने का प्रयास किया पर पानी में डूबे युवकों का कुछ पता नहीं चला. बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य आरंभ किया. ग्रामीणों की मदद से एक युवक के शव को बरामद किया गया. जबकि पानी में डूबे दूसरे युवक का कुछ पता नहीं चला. काफी रात हो जाने के कारण बचाव कार्य को बंद करना पड़ा.

सोमवार सुबह फिर शुरू हो रेस्क्यू अभियान

इस संबंध में हेरहंज थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया ने बताया कि घटना में दो युवकों के पानी में डूबने की सूचना मिली थी. इनमें एक युवक का शव तो पुलिस ने बरामद कर लिया पर दूसरे युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. उन्होंने बताया कि मामले को लेकर एक्सपर्ट गोताखोर की टीम बुलाने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया गया है. सोमवार की सुबह लापता युवक की खोज बीन आरंभ की जाएगी. उन्होंने बताया कि मृतक युवक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

काफी खतरनाक है पातम-डाटम जलप्रपात

इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जलप्रपात काफी खतरनाक है. जलप्रपात का पानी जहां गिरता है, वहां काफी गहरा है. बरसात के मौसम में तो यह और भी खतरनाक हो जाता है. यहां अक्सर इस प्रकार के दुर्घटना की संभावना बनी रहती हैं. हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा यहां पिकनिक मनाने आने वाले लोगों को समझाया जाता है कि गहरे पानी में न जाए नहीं तो खतरा हो सकता है. इसके बावजूद कुछ लोग अति उत्साह में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाते हैं, जिससे इस प्रकार की घटना होती है.

कुछ दिन पूर्व ही दुमका में चार युवकों की चली गई थी जान

बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही दुमका के मयूराक्षी नदी में नहाने के दौरान चार युवकों की डूबने से मौत हो गई. इस घटना के बात अब लातेहार में जलप्रपात में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई.

