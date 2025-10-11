ETV Bharat / state

बहराइच में रफ्तार का कहर, अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत

बहराइच में सड़क हादसे में दो की मौत ( Photo Credit : ETV Bharat )

बहराइच: यूपी के बहराइच में दो अलग-अलग सड़क हादसों में शुक्रवार रात दो युवकों की जान चली गई. एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया है. दोनों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, दरगाह थाना क्षेत्र के रेहुआ विशुनपुर गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने शुक्रवार की रात बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी. जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. यहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया.

परिजनों ने बताया कि 40 वर्षीय गिरधारी पुत्र भिल्ली व 23 वर्षीय मुन्नू पुत्र रामकुमार जो सोनवा थाना क्षेत्र के क्कंधु ग्राम के रहने वाले है. कल यह लोग जम्मू मजदूरी करने के लिए जाने वाले थे.

डॉक्टर रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सड़क हादसे में घायल दो लोगों को मेडिकल कॉलेज लाया गया था. यहां पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. वहीं दूसरे की हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया गया है.