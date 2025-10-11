ETV Bharat / state

बहराइच में रफ्तार का कहर, अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत

पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, गंभीर रूप से घायल को लखनऊ भेजा गया.

बहराइच में सड़क हादसे में दो की मौत
बहराइच में सड़क हादसे में दो की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 7:41 AM IST

2 Min Read
बहराइच: यूपी के बहराइच में दो अलग-अलग सड़क हादसों में शुक्रवार रात दो युवकों की जान चली गई. एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया है. दोनों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, दरगाह थाना क्षेत्र के रेहुआ विशुनपुर गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने शुक्रवार की रात बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी. जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. यहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया.

परिजनों ने बताया कि 40 वर्षीय गिरधारी पुत्र भिल्ली व 23 वर्षीय मुन्नू पुत्र रामकुमार जो सोनवा थाना क्षेत्र के क्कंधु ग्राम के रहने वाले है. कल यह लोग जम्मू मजदूरी करने के लिए जाने वाले थे.

डॉक्टर रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सड़क हादसे में घायल दो लोगों को मेडिकल कॉलेज लाया गया था. यहां पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. वहीं दूसरे की हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

वहीं दूसरी घटना कोतवाली देहात इलाके के सरस्वती नगर के पास का है. फखरपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर के रहने वाले 45 वर्षीय दिनेश पुत्र हरिश्चंद्र अपनी शुक्रवार को अपने बच्चों के घर से निकला था. इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी. जिससे वह टैंकर के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान दिनेश की मौत हो गई.

कोतवाल नगर राकेश सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कराई जा रही है, जिससे घटनाकरित करने वाले वाहनों का पता चल सके.

BAHRAICH ROAD ACCIDENTSACCIDENTS NEWSUP ROAD NEWSBAHRAICH NEWSROAD ACCIDENTS IN BAHRAICH

