बाइक सवार युवक खाई में गिरे, दोनों की मौके पर ही मौत, घर लौटते समय हुआ हादसा - TWO YOUTHS DIED TEHRI

उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुए सड़क हादसे में दो घरों के चिंराग बुझ गए. दोनों युवकों की उम्र 17 और 18 साल थी.

युवकों की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 26, 2025 at 6:35 PM IST

3 Min Read

धनौल्टी: टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विकासखंड में बड़ा हादसा हो गया था. इस हादसे में बाइक सवार दो युवक गहरी खाई में गिर गए. हादसा उपली रमोली पट्टी के ओनालगांव गांव के पास कौडार-दीनगांव-मुखेम मोटर मार्ग हुआ था. हादसा सोमवार रात को हुआ था.

कौडार-दीनगांव-मुखेम मार्ग पर हुआ हादसा: जानकारी के अनुसार सोमवार रात को उत्तरकाशी से दो युवक कौडार-दीनगांव-मुखेम मार्ग पर बाइक से अपने घर लौट रहे थे. तभी बीच रास्ते में रात को करीब आठ बजे ओनालगांव के पास दोनों युवक हादसे का शिकार हो गए और उनकी बाइक सीधे खाई में जा गिरी. ग्रामीणों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दी.

दोनों युवकों ने मौके पर ही तोड़ दिया दम: पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई में गिरे दोनों युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. मृतकों का शिनाख्त 17 साल के विपिन पोखरियाल पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम पोखरी और 18 साल के बालकृष्ण राणा पुत्र गोविंद राणा निवासी मुखमाल गांव के रूप में हुई.

आधार अपडेट कराने उत्तरकाशी गए थे दोनों युवक: क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश पोखरियाल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने बताया कि दोनों युवक अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए सुबह घर से प्रतापनगर ब्लॉक के लिए निकले थे, लेकिन ब्लॉक में तकनीकी खराबी की वजह से आधार अपडेट न होने के कारण दोनों युवक आधार अपडेट कराने उत्तरकाशी चले गए. वहीं से अपना जरूरी काम निपटाने के बाद देर शाम घर लौटते वक्त यह हादसा हो गया.

गांव में गमगीन माहौल: घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. साथ ही दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद खाई से दोनों युवकों को सड़क तक पहुंचाया. लंबगांव के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र रौतेला ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर शवों का पंचनामा भरने के बाद परिजनों को सौंपा गया. मंगलवार को गमगीन माहौल में दोनों युवकों की पैतृक घाट पर अंत्येष्टि की गई.

सड़क हादसे के कारणों की जांच कर रही पुलिस: हादसे का कारण ओनालगांव के पास ज्यादा अंधेरा होना बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे के कारणों पर स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है.

