हत्या या हादसा! रांची में गड्ढे से मिला एक साथ दो युवकों का शव, मौके से हथियार भी बरामद - YOUTH DEAD BODY FOUND

इसी गड्ढे से मिला दो युवकों का शव ( ETV BHARAT )

Published : April 10, 2025 at 9:26 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 9:39 AM IST

रांची: जिले के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में एक गड्ढे से दो युवकों का शव बरामद किया गया है. सड़क निर्माण के लिए बनाए गए गड्ढे से दोनों युवकों का शव बरामद किया गया है. मामला हत्या का है या हादसे का, फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. दोनों ही बिंदुओं पर जांच की जा रही है. मामला संदेहास्पद मौत का इसलिए भी है क्योंकि मौके से एक हथियार भी बरामद किया गया है. दोनों मृतक झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं. डेड बॉडी के पास से हथियार बरामद मामला संदेहास्पद मौत का इसलिए भी है, क्योंकि मौके से एक हथियार भी बरामद किया गया है. पुलिस को सूचना मिली कि सड़क निर्माण के लिए बनाए गए एक गड्ढे में बाइक सहित दो युवक मृत पड़े हुए हैं. जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों को गड्ढे से बाहर निकाला गया. इसी दौरान एक मृतक के पास से एक रिवॉल्वर बरामद किया गया. गुमला का रहने वाले हैं दोनों मृतक पुलिस के द्वारा दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है. एक की पहचान गुमला के रहने वाले संदीप साहू, जबकि दूसरे का गुमला के ही रहने वाले गोपाल साहू के रूप में हुई है. दोनों मृतक गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के डरहा गांव के रहने वाले हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि दोनों युवक हथियार लेकर गुमला से रांची किस उद्देश्य से आया हुआ था या फिर उनकी हत्या कर मामले को हादसा दिखाने की कोशिश की गई है.

