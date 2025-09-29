UKSSSC पेपर लीक मामले की जांच पड़ताल करने टिहरी पहुंची एसआईटी, दो युवकों ने दर्ज कराए बयान
टिहरी में यूकेएसएसएससी पेपर लीक पर एसआईटी का संवाद, अभ्यर्थियों ने सवाल भी उठाए और अपने बयान भी दर्ज कराए
टिहरी: उत्तराखंड में पेपर लीक की जांच रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है. जो मामले से जुड़े सभी तथ्य एकत्र कर रही है. इसी कड़ी में देहरादून एसपी देहात जया बलूनी के नेतृत्व में एसआईटी टिहरी पहुंची. जहां टीम ने अभ्यर्थियों, छात्रों और अभिभावकों से संवाद किया. हालांकि, संवाद में केवल 2 ही लोग शामिल हुए, लेकिन दोनों अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए.
बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी कर रही है. जो सोमवार यानी 29 सितंबर को टिहरी पहुंची और जिला सभागार में संवाद किया. इस दौरान डीएम नितिका खंडेलवाल भी मौजूद रहीं. वहीं, जांच टीम के सामने अपने बयान दर्ज कराने के लिए दो अभ्यर्थी ही पेश हुए. एसआईटी के सामने दोनों अभ्यर्थियों ने अपने-अपने बयान दर्ज कराए.
दो अभ्यर्थियों ने दर्ज कराए बयान: अभ्यर्थी विकास बिजल्वाण ने लिखित सुझाव देते हुए कहा कि सोशल मीडिया से पेपर लीक की जानकारी मिलने पर वो आहत हुए हैं. उन्होंने आयोग से परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षार्थियों को अंक दिखाने और तय शेड्यूल के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की मांग की.
पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी विकास बिजल्वाण ने कहा कि पहले सब ठीक था, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए ऑडियो और वीडियो सामने आ गए. जिसमें कहा जा रहा था कि पेपर को हम अंदर सब ठीक कर देंगे, उसे सुनकर काफी दुख हुआ. अगले दिन परीक्षा हुई, वो भी लीक हो गई.
वहीं, एक अन्य अभ्यर्थी दीपक नेगी ने परीक्षा केंद्रों की तकनीकी खामियों को पेपर लीक की बड़ी वजह बताया. उन्होंने कहा कि केंद्रों पर जैमर और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाएं. ताकि, परीक्षाएं फुलप्रूफ हों. वहीं, मामले में एसआईटी इंचार्ज और एसपी देहात जया बलूनी ने भरोसा दिलाया कि अभ्यर्थियों के सभी सुझावों को जांच रिपोर्ट में शामिल कर शासन को भेजा जाएगा.
क्या था मामला? गौर हो कि 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने के 35 मिनट के भीतर ही प्रश्न पत्र के फोटो और स्क्रीन शॉट्स सामने आए गए. ऐसे में प्रश्न पत्र आउट होते ही आयोग में हड़कंप सा मच गया.
वहीं, प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह प्रश्न पत्र हरिद्वार के लक्सर स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट सेंटर से आउट हुआ था. इस मामले में सेंटर में परीक्षा दे रहा खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि, प्रश्न पत्र को सॉल्व कर भेजने वाले राजकीय महाविद्यालय अगरौड़ा (टिहरी) की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को मामले में कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया.
उधर, बहादुरपुर जट परीक्षा सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को भी लापरवाही मामले में निलंबित कर दिया गया. इसके अलावा इसी सेंटर में तैनात सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है. वहीं, 29 सितंबर को सीएम धामी ने देहरादून में धरनारत युवाओं के बीच पहुंचकर उनके साथ संवाद किया. साथ ही मामले की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की घोषणा की. जिसके बाद युवाओं ने अपना धरना स्थगित कर दिया है.
