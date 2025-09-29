ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक मामले की जांच पड़ताल करने टिहरी पहुंची एसआईटी, दो युवकों ने दर्ज कराए बयान

टिहरी: उत्तराखंड में पेपर लीक की जांच रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है. जो मामले से जुड़े सभी तथ्य एकत्र कर रही है. इसी कड़ी में देहरादून एसपी देहात जया बलूनी के नेतृत्व में एसआईटी टिहरी पहुंची. जहां टीम ने अभ्यर्थियों, छात्रों और अभिभावकों से संवाद किया. हालांकि, संवाद में केवल 2 ही लोग शामिल हुए, लेकिन दोनों अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए.

बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी कर रही है. जो सोमवार यानी 29 सितंबर को टिहरी पहुंची और जिला सभागार में संवाद किया. इस दौरान डीएम नितिका खंडेलवाल भी मौजूद रहीं. वहीं, जांच टीम के सामने अपने बयान दर्ज कराने के लिए दो अभ्यर्थी ही पेश हुए. एसआईटी के सामने दोनों अभ्यर्थियों ने अपने-अपने बयान दर्ज कराए.

दो अभ्यर्थियों ने दर्ज कराए बयान: अभ्यर्थी विकास बिजल्वाण ने लिखित सुझाव देते हुए कहा कि सोशल मीडिया से पेपर लीक की जानकारी मिलने पर वो आहत हुए हैं. उन्होंने आयोग से परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षार्थियों को अंक दिखाने और तय शेड्यूल के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की मांग की.

एसआटी के सामने बयान देते अभ्यर्थी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी विकास बिजल्वाण ने कहा कि पहले सब ठीक था, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए ऑडियो और वीडियो सामने आ गए. जिसमें कहा जा रहा था कि पेपर को हम अंदर सब ठीक कर देंगे, उसे सुनकर काफी दुख हुआ. अगले दिन परीक्षा हुई, वो भी लीक हो गई.