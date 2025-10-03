दो साल के बेटे को वॉशरूम में छोड़कर चली गयी मां; बच्चा सिर के बल बाल्टी में गिरा, डूबने से मौत
एसपी रूरल कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि मां बच्चे को वॉशरूम में अकेला छोड़कर चल गयी थी. बच्चे की डूबने से मौत हो गयी.
Published : October 3, 2025 at 5:24 PM IST
मुरादाबाद: मुरादाबाद में वॉशरूम में पानी से भरी बाल्टी में डूबने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चे की मां उसे नहलाने के लिए वॉशरूम में ले गई थी. उसको पानी से भरी बाल्टी के पास छोड़कर वह छत पर किसी काम से चली गई. पड़ोस में रहने वाली महिला ने घर में आकर देखा, तो बच्चा बाल्टी के पानी में डूबा हुआ था. उसके दोनों पैर बाल्टी के ऊपर दिख रहे थे.
मायके में रह रही थी मां: एसपी रूरल कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि महिला के शोर मचाने पर बच्चे की मां छत से नीचे उतरी. उसने तुरंत बच्चे को बाल्टी से निकाला. बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. बिलारी थाना क्षेत्र के रुस्तम नगर सहसपुर के जगतपुर मोहल्ले में यह हादसा हुआ.
वॉशरूम में अकेला था बच्चा: दो वर्षीय सिफान वॉशरूम में अकेला था. वह पानी से भरी हुई बाल्टी में खेलने लगा. अचानक वह पानी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गयी. बाल्टी में पानी भरा होने के कारण, बच्चा बाहर नहीं निकल पाया. जब पड़ोस की एक महिला घर में पहुंची तो उसने बच्चे को बाल्टी में डूबा देखकर शोर मचा दिया.
घर में छत पर थे परिवार के लोग: शोर मचने पर बच्चे की मां और अन्य परिजन छत से नीचे आए. बच्चे को पानी से निकालकर पास के डॉक्टर के पास ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. एसपी रूरल कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि जिस समय हादसा हुआ, बच्चा वॉशरूम में अकेला था. महिला का पति से विवाद चल रहा था. इस कारण वह पिछले 4-5 महीनों से अपने मायके में रह रही थी.
