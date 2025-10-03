ETV Bharat / state

दो साल के बेटे को वॉशरूम में छोड़कर चली गयी मां; बच्चा सिर के बल बाल्टी में गिरा, डूबने से मौत

मुरादाबाद में दो वर्षीय सिफान की मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : October 3, 2025 at 5:24 PM IST

मुरादाबाद: मुरादाबाद में वॉशरूम में पानी से भरी बाल्टी में डूबने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चे की मां उसे नहलाने के लिए वॉशरूम में ले गई थी. उसको पानी से भरी बाल्टी के पास छोड़कर वह छत पर किसी काम से चली गई. पड़ोस में रहने वाली महिला ने घर में आकर देखा, तो बच्चा बाल्टी के पानी में डूबा हुआ था. उसके दोनों पैर बाल्टी के ऊपर दिख रहे थे. मायके में रह रही थी मां: एसपी रूरल कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि महिला के शोर मचाने पर बच्चे की मां छत से नीचे उतरी. उसने तुरंत बच्चे को बाल्टी से निकाला. बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. बिलारी थाना क्षेत्र के रुस्तम नगर सहसपुर के जगतपुर मोहल्ले में यह हादसा हुआ. जानकारी देते रिश्तेदार (Video Credit: ETV Bharat)