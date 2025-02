ETV Bharat / state

अंबाला में दो साल की बच्ची खड्डे में जा गिरी, हुई मौत, पूरे गांव में पसरा मातम - TWO YEAR OLD GIRL DIES IN AMBALA

अंबाला: अंबाला में एक दो साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई. बच्ची की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा. दो साल की बच्ची की मौत: दरअसल, ये पूरी घटना अंबाला शहर से सटे सौंटा गांव की है. यहां जहां 2 साल की नव्या दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी. परिजनों की नव्या से नजर हटी तो बच्ची घुटनों के बल लुढ़कते हुए पानी से भरे खड्डे में जा पहुंची. जब तक परिजन बच्ची को ढूंढ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बच्ची पानी में डूब चुकी थी. आनन-फानन में परिजन बच्ची को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. दो साल की बच्ची की गहरे पानी के खड्डे में गिरकर मौत (ETV Bharat)