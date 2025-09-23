ETV Bharat / state

जींद में दो वर्षीय बच्ची का शव मिला, मुंह में ठूंसा था कपड़ा, कंबल में लिपटी मिली लाश

जींद: हरियाणा के जींद जिले के दड़ा मोहल्ला में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. दो वर्षीय मासूम बच्ची का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ. बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और उसका शव एक कंबल में लिपटा हुआ मिला. परिजन जब बच्ची को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन शव को घर ले गए.

जींद में मिला बच्ची का शव: पुलिस को सूचना मिली तो डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और शव को दोबारा अस्पताल लाया गया. आज बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. जिसके बाद मौत की वजह का पता चल पाएगा.

खेलते हुई लापता हुई बच्ची: मूल रूप से आगरा की रहने वाली महिला अपने दो बच्चों के साथ दड़ा मोहल्ला में कई वर्षों से रह रही थी. वह घरों में झाड़ू-पोछा करके परिवार चलाती थी. सोमवार को उसकी बेटी मोहल्ले में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. करीब एक घंटे बाद जब बच्ची नहीं दिखी तो खोजबीन शुरू हुई. थोड़ी ही देर में बच्ची पास ही एक कंबल में लिपटी हुई मिली. उसके मुंह में कपड़ा भरा हुआ था. परिजन तुरंत उसे लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शव के ऊपर रखी थीं ईंटें: स्थानीय निवासी विकास ने बताया कि "बच्ची का शव जिस हालत में मिला, वह चौंकाने वाला था. शव के ऊपर ईंटें रखी हुई थीं, मानो किसी ने उसे छिपाने की कोशिश की हो. यह पहली बार नहीं है, जब बच्ची गायब हुई हो. इससे पहले भी चार बार वह अचानक गायब हो चुकी थी." ऐसे में बच्ची की मौत को लेकर मोहल्ले में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और लोग सकते में हैं.