ETV Bharat / state

जींद में दो वर्षीय बच्ची का शव मिला, मुंह में ठूंसा था कपड़ा, कंबल में लिपटी मिली लाश

Girl Dead Death In Jind: जींद के दड़ा मोहल्ला में दो वर्षीय बच्ची का कंबल में लिपटा शव मिला. मुंह में कपड़ा ठूंसा मिला.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2025 at 8:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: हरियाणा के जींद जिले के दड़ा मोहल्ला में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. दो वर्षीय मासूम बच्ची का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ. बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और उसका शव एक कंबल में लिपटा हुआ मिला. परिजन जब बच्ची को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन शव को घर ले गए.

जींद में मिला बच्ची का शव: पुलिस को सूचना मिली तो डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और शव को दोबारा अस्पताल लाया गया. आज बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. जिसके बाद मौत की वजह का पता चल पाएगा.

खेलते हुई लापता हुई बच्ची: मूल रूप से आगरा की रहने वाली महिला अपने दो बच्चों के साथ दड़ा मोहल्ला में कई वर्षों से रह रही थी. वह घरों में झाड़ू-पोछा करके परिवार चलाती थी. सोमवार को उसकी बेटी मोहल्ले में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. करीब एक घंटे बाद जब बच्ची नहीं दिखी तो खोजबीन शुरू हुई. थोड़ी ही देर में बच्ची पास ही एक कंबल में लिपटी हुई मिली. उसके मुंह में कपड़ा भरा हुआ था. परिजन तुरंत उसे लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शव के ऊपर रखी थीं ईंटें: स्थानीय निवासी विकास ने बताया कि "बच्ची का शव जिस हालत में मिला, वह चौंकाने वाला था. शव के ऊपर ईंटें रखी हुई थीं, मानो किसी ने उसे छिपाने की कोशिश की हो. यह पहली बार नहीं है, जब बच्ची गायब हुई हो. इससे पहले भी चार बार वह अचानक गायब हो चुकी थी." ऐसे में बच्ची की मौत को लेकर मोहल्ले में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और लोग सकते में हैं.

पोस्टमार्टम के बाद होगी अगली कार्रवाई: डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को आएगी. उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल बच्ची की मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और कुछ संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है."

ये भी पढ़ें- कैथल के अस्पताल में भर्ती महिला के साथ छेड़छाड़, प्राइवेट पार्ट्स छूने का आरोप

ये भी पढ़ें- मां की 'जिद' बनी मासूम की मौत, गुस्साए लिव-इन पार्टनर ने बेरहमी से कर दी बच्ची की हत्या, आरोपी रीतिक रोशन गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

GIRL DEAD DEATH IN JINDJIND DADA MOHALLAजींद में बच्ची की मौतजींद दड़ा मोहल्लाGIRL DEAD DEATH IN JIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.