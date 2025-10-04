ETV Bharat / state

गोरखपुर में घर के बाहर खेल रहे दो साल के बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, हालत गंभीर

गोरखपुर: जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र में डुमरी चौराहे में शुक्रवार को दो साल के मासूम पर एक कुत्ते ने हमला कर गंभीर रूप में घायल कर दिया. बच्चे को गोरखपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायल बच्चे के पिता रामपाल के मुताबिक, सहजनवा थाना क्षेत्र में डुमरी चौराहे में उनका घर है. शुक्रवार को उनका दो साल का बेटा सुंदरम घर के बाहर खेल रहा था. अचानक एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. बेटे की आवाज सुनकर उसकी मां शालू जोर-जोर से चिल्लाने लगी. इसके बाद लोग इकट्ठा हुए तो कुत्ता बच्चे को छोड़कर भाग गया. बच्चे को लहुलुहान देखकर लोगों ने उसे पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. फिलहाल बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है. जब कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया तो उसकी मां घर के अंदर खाना बना रही थी.

रामपाल ने बताया कि बेटे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. अभी तक बेटे के इलाज में करीब 70 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं. डॉक्टर करीब 2 लाख रुपये का खर्च बता रहे हैं. डॉक्टर ने बेटे के चेहरे पर 10 टांके लगाए हैं. उसके हाथ पर भी गंभीर चोट लगी है. अस्पताल में उसका इलाज जारी है.

पहले भी कुत्ते कर चुके हमलाः बीती 11 जुलाई को गगहा थाना क्षेत्र में कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर उसे मार डाला था. वहीं, 11 अक्टूबर 2024 को रुस्तमपुर इलाके में एक कुत्ते ने तीन से चार लोगों हमला कर घायल कर दिया था. 15 अगस्त 2024 को शाहपुर इलाके में करीब 15 लोगों को कुत्ते ने काटकर बुरी तरह जख्मी किया था.