हल्द्वानी: नैनीताल जिले के कालाढूंगी थाना क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है. यहां नहर की सफाई के दौरान अचानक पहाड़ का भारी भरकम मालबा गिर गया. इस हादसे में दो मजदूर पहाड़ी से गिरे मलबे के नीचे दब गए. किसी तरह से लोगों ने मिट्टी खोदकर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला और पास के हॉस्पिटल में लेकर गए. हादसे में घायल हुए दोनों मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है.

किकोटाबाग विकासखंड इलाके की घटना: जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला किकोटाबाग विकासखंड के ब्लॉक मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बागजाला-फतेहपुर क्षेत्र का है. बागजाला-फतेहपुर क्षेत्र में सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त थी. सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही इलाके में पानी की किल्लत हो रही थी. ग्रामीण और किसानों की शिकायत पर सिंचाई विभाग ने अपर कोटा नहर को साफ करने के लिए कर्मचारी और मजदूरों को भेजा था.

नहर से मलबा हटाते समय हुआ हादसा: शनिवार 23 अगस्त को सिंचाई विभाग के कर्मचारी और मजदूर नहर से मलबा हटाने का काम चल रहे थे, तभी दोपहर को अचानक से पहाड़ी से मलबा गिरा. बताया जा रहा है कि इस दौरान मजदूरों को भागने का मौका भी नहीं मिला और वो पहाड़ी से गिरे मलबे के नीचे दब गए.

दोनों मजदूर सुशील तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती: मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी ग्राम प्रधान को दी. ग्राम प्रधान तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस व प्रशासन को भी घटना से अवगत कराया. मलबे के नीचे मजदूरों के दबे होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. फिलहाल दोनों मजदूरों को हल्द्वानी के सुशील तिवारी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है.

ग्राम प्रधान चंद्रप्रकाश सनवाल ने बताया कि नहर की मरम्मत और सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा इंतज़ाम बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन विभाग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन विभाग सबक नहीं ले रहा है. स्थानीय किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि नहर की मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. साथ ही मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए भविष्य में काम शुरू करने से पहले पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं.

बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों बारिश की वजह से काफी नुकसान की खबरें आ रही है. चमोली जिले के थराली इलाके में भी शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश ने चेपडों बाजार में काफी तबाही मचाई है. इसके अलावा थराली का मुख्य बाजार भी मलबे फटा पड़ा है. थराली आपदा में दो लोग लापता हुए थे, जिसमें का एक तो मिल गया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति लापता है.

