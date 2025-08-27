ETV Bharat / state

सराज में एचटी लाइन ठीक करते समय करंट लगने से झुलसे दो मजदूर, अस्पताल में भर्ती - WORKERS BURNT DUE TO ELECTRIC SHOCK

सराज विधानसभा में एचटी लाइन की मरम्मत करते समय करंट लगने से दो मजदूर झुलसे.

करंट लगने से झुलसे दो मजदूर
करंट लगने से झुलसे दो मजदूर (concept)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 6:33 PM IST

थुनाग: मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में 30 जून को आई त्रासदी के बाद से ठप पड़ी बिजली व्यवस्था को बहाल करने में बिजली बोर्ड के कर्मचारी जुटे हैं. इस क्रम में केलोधार क्षेत्र में मंगलवार सुबह बिजली खंभे पर काम करते समय करंट लगने से दो मजदूर झुलस गए. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

सहायक अभियंता विद्युत बोर्ड जंजैहली रविंद्र कुमार ने बताया, "कनिष्ठ अभियंता द्वारा परमिट दिया गया था, लेकिन बिजली पोल में करंट कैसे आई? इसकी जांच की जा रही है. करंट लगने से दो मजदूर झुलस गए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है".

जानकारी के अनुसार बुधवार को जब दोनों मजदूर हाई टेंशन लाइन (एचटी) के पोल पर चढ़े हुए थे. इस दौरान करंट लगते ही दोनों नीचे गिर गए और बुरी तरह झुलस गए. घायल मजदूरों की पहचान झाबे राम (57) और रोशन लाल (45) के रूप में हुई है. दोनों ग्राम पंचायत थरजूण के गांव बह के निवासी हैं. मजदूरों को करंट लगते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बगस्याड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी भारी बारिश और बाढ़ के चलते खनयारी गांव में बिजली ट्रांसफार्मर बह गया था. ट्रांसफार्मर को फिर से लगाने और एचटी लाइन दुरुस्त करने का काम चल रहा था. इसी दौरान यह हादसा हुआ. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग की गंभीर लापरवाही के कारण यह घटना हुई.

