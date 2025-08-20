भागलपुर: नवगछिया पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने ब्राउन शुगर के अंतरराज्यीय गिरोह के दो महिला और एक पुरुष तस्कर को लगभग 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत ढाई से तीन करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

करोड़ों रुपये का ब्राउन शुगर बरामद: एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि 18 अगस्त को बिहपुर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि अवध आसाम एक्सप्रेस से दो संदिग्ध महिला तस्कर उतरी हैं और चार पहिया वाहन से नवगछिया की ओर जा रही हैं.

दो महिला तस्कर समेत तीन गिरफ्तार: सूचना मिलते ही बिहपुर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संतोष कुमार शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित करते हुए अपनी अगुवाई में पुलिस टीम के साथ बिहपुर पावर सब स्टेशन के पास पहुंचे और वाहन जांच अभियान शुरू किया गया.

पुलिस को देखकर भाग रहे थे तस्कर: इसी दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को देखकर उसे रुकने का इशारा किया गया. पुलिस को देखकर चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. तलाशी के दौरान मणिपुर की रहने वाली दो महिला के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया. गिरफ्तार तस्करों में एक पुरुष भी है, जिसकी पहचान गौतम राय, निवासी सतीश नगर, थाना पसराहा, खगड़िया के रूप में हुई है.

2 किलो से अधिक ब्राउन शुगर: एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि पुलिसिया पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि वे मणिपुर से ब्राउन शुगर लेकर नवगछिया पहुंचे हैं और यहां स्थानीय तस्कर गौतम राय व मोगन कुमार को देने वाले थे. एक महिला तस्कर से 1056.64 ग्राम और दूसरे से 1047.77 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है. टोटल 2098.41 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया.

"इसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलने वाली थी. काफी दिनों से सभी ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे थे. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है."- प्रेरणा कुमार एसपी, नवगछिया

मोबाइल और कार भी बरामद: एसपी ने बताया कि ब्राउन शुगर के साथ तीन मोबाइल फोन और एक चार पहिया वाहन जब्त किया गया है. बिहपुर थाना कांड संख्या-205/25 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी)/21(सी)/25/29 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.

तस्करों का नेटवर्क खंगालने में लगी टीम: एसपी आगे ने बताया कि बरामद की गई ब्राउन शुगर की बाजार में कीमत दो करोड़ से अधिक है. वहीं इस मामले में नवगछिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए विशेष जांच टीम भी बनाई जाएगी. यह टीम मणिपुर से लेकर रोहतक तक तस्करों के नेटवर्क की जांच करेगी.

सुखा नशा की गिरफ्त में युवा: बता दें कि पूरे बिहार में शराबबंदी के बाद सुख नशा का प्रचलन गांव गांव तक बढ़ा है, जिसके शिकार किशोर अवस्था से लेकर युवा पीढ़ी तक के लोग हो रहे हैं. ऐसे में इतनी बड़ी कार्रवाई नवगछिया पुलिस की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है.

