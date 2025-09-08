ETV Bharat / state

गिरिडीह में दो महिलाओं की हत्या, 50 मीटर के फासले पर मिला दोनों का शव

गिरिडीह के गावां में दो महिलाओं की हत्या कर दी गई है.

Two women murdered in Giridih
Published : September 8, 2025 at 11:17 PM IST

गिरिडीहः करमा पर्व के दिन से लापता दो महिलाओं का शव जंगल में मिला है. शव मृतकों के घर से चार किलोमीटर दूर मिला है. दोनों की लाश से दुर्गंध आ रही है. दोनों की हत्या की गई है. इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है. घटना गावां थाना इलाके के नीमाडीह की गई है. मृतकों में कोडरमा जिले के सतगावां थाना इलाके के संबलपुर निवासी धर्मेंद्र यादव की पत्नी सोनी देवी एवं नीमाडीह गांव निवासी संतोष रविदास की पत्नी रिंकू देवी थी. सोनी का मायका नीमाडीह है.

बताया गया कि दोनों महिलाएं करमा पर्व के पारण के दिन से लापता थी. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के निर्देश पर गावां थाना प्रभारी अभिषेक कुमार महिलाओं की खोजबीन में जुटे थे. इस बीच शक के आधार पर श्रीकांत चौधरी को हिरासत में लिया गया. श्रीकांत से लंबी पूछताछ हुई. जिसके बाद सोमवार की देर शाम को पुलिस ने दोनों की लाश को बरामद कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों की लाश श्रीकांत की निशानदेही पर बरामद की गई है. श्रीकांत अभी पुलिस की हिरासत में हैं.

प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका
इधर घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों की माने तो मृतका सोनी देवी का खरसान निवासी श्रीकांत चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. दो साल पहले मामले को लेकर गांव में पंचायती हुई थी. जिसमें युवक ने जुर्माना भी भरा था. बाद में इधर फिर दोनों बातचीत करने लगे. मृतका की मां मानो देवी ने बताया कि बीते गुरुवार को उनकी बेटी और रिंकू देवी पत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए थे. जिसके बाद आरोपी युवक ने दोनों को जंगल में अलग-अलग जगह बुलाकर गला घोंटकर हत्या कर दी.


लापता दो महिलाओं की लाश जंगल में मिली है. मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. इस मामले में श्रीकांत नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. आगे मामले की जांच चल रही है.-अभिषेक कुमार, थाना प्रभारी, गावां

