सोनभद्र: कोन थाना क्षेत्र के गिधिया गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने शुक्रवार को कर दिया. ओबरा सीओ हर्ष पांडे ने बताया कि दो बहुओं ने मिलकर अपनी सास की हत्या की थी. महिला ने उनके दूसरे आदमियों के साथ संबंध होने की शिकायत उनके पतियों से की थी.

खेत में 14 अगस्त को मिला था महिला का शव: ओबरा सीओ हर्ष पांडेय ने बताया कि 14 अगस्त, 2025 को बुजुर्ग महिला का शव खेत में मिला था. उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही थी. महिला की चार बहुएं हैं. तीसरे और चौथे नंबर की बहू शायरा खातून और शबीना खातून ने मिलकर अपनी सास जहूरन खातून की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी.

बड़ी बहू की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR: दोनों ने मिलकर महिला के शव को खेत में फेंक दिया था. उनके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते थे. पुलिस ने दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया. महिला की बड़ी बहू रोजा खातून पत्नी वाहिद अली की लिखित तहरीर पर कोन थाना पर मुकदमा दर्ज किया था. महिला के चार बेटे हैं.

हत्या में इस्तेमाल लाठी और खुरपी बरामद: बहू शायरा खातून और शबीना खातून के पतियों की गैर मौजूदगी में दूसरे मर्द घर में आते थे. इसका विरोध घर के बगल में बने मकान में रहने वाली सास करती थी. वह इसकी शिकायत अपने बेटों से भी किया करती थी. कोन पुलिस ने दोनों महिला अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गयी लाठी और खुरपी भी बरामद कर ली और मामले का खुलासा कर दिया.

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ जा रहा डीजल से भरा टैंकर पलटा; लोग बोतल-बाल्टी और डिब्बों में भरकर भागे, हादसे में क्लीनर हुआ घायल