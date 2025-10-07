ETV Bharat / state

बहू को लेने पहुंचे ससुरालवालों ने वाहन से दो महिलाओं को मारी टक्कर, मौत, जानिए पूरा मामला

अजमेर में दो महिलाओं की मौत ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 7, 2025 at 10:26 AM IST | Updated : October 7, 2025 at 10:43 AM IST 3 Min Read

अजमेर : कायड़ चौराहे के समीप आपसी विवाद को लेकर दो महिलाएं घायल हो गईं, लेकिन अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया. इनमें से एक की शादी देवउठनी ग्यारस को होने वाली थी. यह घटना सोमवार देर रात की है. सुबह दोनों महिलाओं के शव को अस्पताल से मोर्चरी में रखवाया गया है. हत्या केस प्रकरण में सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि कायड़ चौराहे के समीप ही बंजारा परिवार रहता है. परिवार में आटे साटे प्रथा के तहत शादी हुई थी. किशनगढ़ बंजारा बस्ती से एक ही परिवार के लोग यहां आए हुए थे और महिला को सुसराल भेजने के लिए कह रहे थे. ऐसे में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी. दोनों को जेएलएन अस्पताल भर्ती करवाया गया था. यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. झगड़े में कई लोग भी घायल हुए हैं. घायलों का उपचार जेएलएन अस्पताल में उपचार किया गया है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं. आपसी झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने गुस्से में आकर डराने की नीयत से वाहन को दौड़ाया. इस दौरान वाहन की चपेट में दोनों महिलाएं आ गई थी. मृतकों के नाम मीनाक्षी और पिंकी हैं. सुबह ही दोनों महिला के शवों को मोर्चरी में रखवाया है. पढे़ं. जिम में भाजपा नेता को मारी गोली, हुई मौत, कुछ दिन पहले मिली थी धमकी

Last Updated : October 7, 2025 at 10:43 AM IST