बहू को लेने पहुंचे ससुरालवालों ने वाहन से दो महिलाओं को मारी टक्कर, मौत, जानिए पूरा मामला
अजमेर में आपसी विवाद के बाद दो महिलाएं वाहन की चपेट में आने से घायल हो गई, जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
Published : October 7, 2025 at 10:26 AM IST|
Updated : October 7, 2025 at 10:43 AM IST
अजमेर : कायड़ चौराहे के समीप आपसी विवाद को लेकर दो महिलाएं घायल हो गईं, लेकिन अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया. इनमें से एक की शादी देवउठनी ग्यारस को होने वाली थी. यह घटना सोमवार देर रात की है. सुबह दोनों महिलाओं के शव को अस्पताल से मोर्चरी में रखवाया गया है. हत्या केस प्रकरण में सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि कायड़ चौराहे के समीप ही बंजारा परिवार रहता है. परिवार में आटे साटे प्रथा के तहत शादी हुई थी. किशनगढ़ बंजारा बस्ती से एक ही परिवार के लोग यहां आए हुए थे और महिला को सुसराल भेजने के लिए कह रहे थे. ऐसे में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी. दोनों को जेएलएन अस्पताल भर्ती करवाया गया था. यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. झगड़े में कई लोग भी घायल हुए हैं. घायलों का उपचार जेएलएन अस्पताल में उपचार किया गया है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं. आपसी झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने गुस्से में आकर डराने की नीयत से वाहन को दौड़ाया. इस दौरान वाहन की चपेट में दोनों महिलाएं आ गई थी. मृतकों के नाम मीनाक्षी और पिंकी हैं. सुबह ही दोनों महिला के शवों को मोर्चरी में रखवाया है.
मोर्चरी के बाहर जुटे बंजारा समाज के लोग : घटना के बाद से ही पीड़ित पक्ष के परिजनों के अलावा बंजारा समाज के लोग बड़ी संख्या में जुट गए. परिजन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने घटना की सूचना के बाद ही कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, पुलिस ने वारदात का खुलासा नहीं किया है. फिलहाल पुलिस दोनों शवों के पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई में जुटी हुई है. मृतकों के रिश्तेदार कांजी ने बताया कि कायड़ चौराहे के पास बंजारा के डेरे में रहने वाली काजल नाम की युवती की शादी किशनगढ़ में अजय बंजारा से हुई थी. काजल के साथ ससुराल में मारपीट की गई, इसलिए वह ससुराल से अपने पीहर आ गई.
उन्होंने बताया कि देर रात को किशनगढ़ से काजल के पति और उसके परिजनों के साथ 20 से 25 लोग वाहन में आए और काजल को ले जाने के लिए झगड़ा करने लगे. उनलोगों ने अचानक हमला कर दिया. कुछ लोग वाहन को तेजी से इधर-उधर दौड़ाने लगे. इस दौरान ही वहां बैठे लोगों ने मीनाक्षी और पिंकी को वाहन से टक्कर मार दी. कांजी ने बताया कि मीनाक्षी विधवा है उसके दो बच्चे हैं. वहीं, पिंकी कुंवारी थी उसकी देवउठनी ग्यारस को शादी होनी थी. पीड़ित कांजी ने किशनगढ़ निवासी छोटू, हेतराम, पालका, दशरथ समेत 25 लोगों ने हमला किया. कई लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई. उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है. साथ ही कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए.