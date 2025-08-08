Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सुल्तानगंज में दो महिलाएं गंगा में डूबीं, शव पकड़ 7KM दूर जिंदा निकली एक महिला - WOMEN DROWNED IN SULTANGANJ

सुल्तानगंज घाट पर गंगा में दो महिलाएं डूब गईं. एक की मौत तो दूसरी ने शव को पकड़ कर 7 किलोमीटर तैरकर अपनी जान बचाई.

शव पकड़ कुमकुम देवी (लाल साड़ी में) ने बचाई अपनी जान
शव पकड़ कुमकुम देवी (लाल साड़ी में) ने बचाई अपनी जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read

भागलपुर: बिहार के सुल्तानगंज की गंगा घाट पर शुक्रवार तड़के जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. गंगा की तेज धार में दो महिलाएं बह गईं. एक लापता हो गई और दूसरी महिला ने लाश को पकड़कर करीब 7 किलोमीटर तक गंगा में बहते हुए अपनी जान बचा ली. जबकि डूबी महिला का कोई पता नहीं चला है.

स्नान करने गईं थीं सुल्तानगंज घाट: दरअसल, घटना शुक्रवार सुबह 4 बजे सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट की है. जहां हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं. मुंगेर जिले के बरियारपुर के बंगाली टोला की रहने वाली कुमकुम देवी जो घाट पर फूल बेचने का काम करती हैं. तभी एक महिला कांवड़िया उनके पास आई और बोली कि वह गंगा स्नान करना चाहती है लेकिन अकेले डर लग रहा है.

अपनी आपबीती बताती महिला
अपनी आपबीती बताती महिला (ETV Bharat)

दोनों तेज धार में बह गईं: कुमकुम देवी ने मदद के इरादे से उसके साथ घाट में उतरने का फैसला किया. जैसे ही दोनों महिलाएं गंगा में उतरीं, तेज धार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. दोनों बहने लगीं और घाट पर खड़े लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वे आंखों से ओझल हो गईं.

लहरों के साथ 7 किलोमीटर मौत का सफर: कुमकुम देवी बताती हैं कि लगभग 7 किलोमीटर दूर तिलकपुर गांव के पास जब एक नाव में सवार नाविक बंटी यादव और बलराम यादव ने महिला को बहते हुए देखा तो वे तुरंत हरकत में आए. उन्होंने महिला को गंगा की उफनती धारा से खींचकर बाहर निकाला और गांव ले गए.

"मैं डूब रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं था. तभी मैंने देखा कि मेरे पास तैरती हुई एक महिला की लाश है. मैंने उसे पकड़ लिया, बस उसी को पकड़े हुए मैं बहती रही. कभी पानी ऊपर लाता था, कभी नीचे. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बचूंगी." -कुमकुम देवी

जिंदा देख परिजन हुए भावुक: घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कुमकुम देवी के परिजनों को उनके डूबने और लापता होने की सूचना दे दी थी. परिवार सदमे में था. लेकिन, जब कुमकुम देवी को जिंदा देखा गया, तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए. यह दृश्य हर किसी के लिए चमत्कार से कम नहीं था.

सुल्तानगंज घाट पर स्नान के दौरान डूबी महिला बची
सुल्तानगंज घाट पर स्नान के दौरान डूबी महिला बची (ETV Bharat)

दूसरी महिला की की तलाश जारी: कुमकुम देवी के अनुसार जिस महिला के साथ वे स्नान करने गई थीं, वह अंजान थी और कांवड़ यात्रा पर आई थी. उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

"महिला के बयान के आधार पर घटनास्थल से लेकर तिलकपुर तक के बीच गंगा में गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है.महिला के बताए अनुसार ही जांच की दिशा तय की जा रही है. फिलहाल शव मिलने के बाद ही आगे की पुष्टि की जा सकेगी." - मृत्युंजय कुमार, थानाध्यक्ष, सुल्तानगंज

ये भी पढ़ें

भागलपुर: बिहार के सुल्तानगंज की गंगा घाट पर शुक्रवार तड़के जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. गंगा की तेज धार में दो महिलाएं बह गईं. एक लापता हो गई और दूसरी महिला ने लाश को पकड़कर करीब 7 किलोमीटर तक गंगा में बहते हुए अपनी जान बचा ली. जबकि डूबी महिला का कोई पता नहीं चला है.

स्नान करने गईं थीं सुल्तानगंज घाट: दरअसल, घटना शुक्रवार सुबह 4 बजे सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट की है. जहां हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं. मुंगेर जिले के बरियारपुर के बंगाली टोला की रहने वाली कुमकुम देवी जो घाट पर फूल बेचने का काम करती हैं. तभी एक महिला कांवड़िया उनके पास आई और बोली कि वह गंगा स्नान करना चाहती है लेकिन अकेले डर लग रहा है.

अपनी आपबीती बताती महिला
अपनी आपबीती बताती महिला (ETV Bharat)

दोनों तेज धार में बह गईं: कुमकुम देवी ने मदद के इरादे से उसके साथ घाट में उतरने का फैसला किया. जैसे ही दोनों महिलाएं गंगा में उतरीं, तेज धार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. दोनों बहने लगीं और घाट पर खड़े लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वे आंखों से ओझल हो गईं.

लहरों के साथ 7 किलोमीटर मौत का सफर: कुमकुम देवी बताती हैं कि लगभग 7 किलोमीटर दूर तिलकपुर गांव के पास जब एक नाव में सवार नाविक बंटी यादव और बलराम यादव ने महिला को बहते हुए देखा तो वे तुरंत हरकत में आए. उन्होंने महिला को गंगा की उफनती धारा से खींचकर बाहर निकाला और गांव ले गए.

"मैं डूब रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं था. तभी मैंने देखा कि मेरे पास तैरती हुई एक महिला की लाश है. मैंने उसे पकड़ लिया, बस उसी को पकड़े हुए मैं बहती रही. कभी पानी ऊपर लाता था, कभी नीचे. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बचूंगी." -कुमकुम देवी

जिंदा देख परिजन हुए भावुक: घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कुमकुम देवी के परिजनों को उनके डूबने और लापता होने की सूचना दे दी थी. परिवार सदमे में था. लेकिन, जब कुमकुम देवी को जिंदा देखा गया, तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए. यह दृश्य हर किसी के लिए चमत्कार से कम नहीं था.

सुल्तानगंज घाट पर स्नान के दौरान डूबी महिला बची
सुल्तानगंज घाट पर स्नान के दौरान डूबी महिला बची (ETV Bharat)

दूसरी महिला की की तलाश जारी: कुमकुम देवी के अनुसार जिस महिला के साथ वे स्नान करने गई थीं, वह अंजान थी और कांवड़ यात्रा पर आई थी. उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

"महिला के बयान के आधार पर घटनास्थल से लेकर तिलकपुर तक के बीच गंगा में गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है.महिला के बताए अनुसार ही जांच की दिशा तय की जा रही है. फिलहाल शव मिलने के बाद ही आगे की पुष्टि की जा सकेगी." - मृत्युंजय कुमार, थानाध्यक्ष, सुल्तानगंज

ये भी पढ़ें

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO WOMEN DROWNEDBHAGALPURBIHAR NEWSसुल्तानगंज में डूबी महिलाWOMEN DROWNED IN SULTANGANJ

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.