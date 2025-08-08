भागलपुर: बिहार के सुल्तानगंज की गंगा घाट पर शुक्रवार तड़के जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. गंगा की तेज धार में दो महिलाएं बह गईं. एक लापता हो गई और दूसरी महिला ने लाश को पकड़कर करीब 7 किलोमीटर तक गंगा में बहते हुए अपनी जान बचा ली. जबकि डूबी महिला का कोई पता नहीं चला है.
स्नान करने गईं थीं सुल्तानगंज घाट: दरअसल, घटना शुक्रवार सुबह 4 बजे सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट की है. जहां हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं. मुंगेर जिले के बरियारपुर के बंगाली टोला की रहने वाली कुमकुम देवी जो घाट पर फूल बेचने का काम करती हैं. तभी एक महिला कांवड़िया उनके पास आई और बोली कि वह गंगा स्नान करना चाहती है लेकिन अकेले डर लग रहा है.
दोनों तेज धार में बह गईं: कुमकुम देवी ने मदद के इरादे से उसके साथ घाट में उतरने का फैसला किया. जैसे ही दोनों महिलाएं गंगा में उतरीं, तेज धार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. दोनों बहने लगीं और घाट पर खड़े लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वे आंखों से ओझल हो गईं.
लहरों के साथ 7 किलोमीटर मौत का सफर: कुमकुम देवी बताती हैं कि लगभग 7 किलोमीटर दूर तिलकपुर गांव के पास जब एक नाव में सवार नाविक बंटी यादव और बलराम यादव ने महिला को बहते हुए देखा तो वे तुरंत हरकत में आए. उन्होंने महिला को गंगा की उफनती धारा से खींचकर बाहर निकाला और गांव ले गए.
"मैं डूब रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं था. तभी मैंने देखा कि मेरे पास तैरती हुई एक महिला की लाश है. मैंने उसे पकड़ लिया, बस उसी को पकड़े हुए मैं बहती रही. कभी पानी ऊपर लाता था, कभी नीचे. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बचूंगी." -कुमकुम देवी
जिंदा देख परिजन हुए भावुक: घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कुमकुम देवी के परिजनों को उनके डूबने और लापता होने की सूचना दे दी थी. परिवार सदमे में था. लेकिन, जब कुमकुम देवी को जिंदा देखा गया, तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए. यह दृश्य हर किसी के लिए चमत्कार से कम नहीं था.
दूसरी महिला की की तलाश जारी: कुमकुम देवी के अनुसार जिस महिला के साथ वे स्नान करने गई थीं, वह अंजान थी और कांवड़ यात्रा पर आई थी. उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.
"महिला के बयान के आधार पर घटनास्थल से लेकर तिलकपुर तक के बीच गंगा में गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है.महिला के बताए अनुसार ही जांच की दिशा तय की जा रही है. फिलहाल शव मिलने के बाद ही आगे की पुष्टि की जा सकेगी." - मृत्युंजय कुमार, थानाध्यक्ष, सुल्तानगंज
