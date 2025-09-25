ETV Bharat / state

इटावा में भीषण सड़क हादसा; रोड किनारे खड़े डंपर से टकराई ऑटो, दो महिलाओं की मौत, कई घायल

जिला अस्पताल के डॉ. राहुल ने बताया कि घायलों को सैफई मेडिकल काॅलेज किया गया रेफर.

इटावा में भीषण सड़क हादसा
इटावा में भीषण सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 9:45 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 10:56 PM IST

Choose ETV Bharat

इटावा : पछायगांव थाना क्षेत्र के कोरी कुआं चौकी इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया. गुरुवार को एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गया. हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर घायलों को सैफई मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया गया. इस हादसे से पूरे गांव और इलाके में शोक का माहौल है.


जानकारी के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अनीता (50) पत्नी भारत सिंह (रैपुरा) और विरन श्री (55) पत्नी केशव सिंह (चक्रपुरा) के रूप में हुई है. ये दोनों आगरा जिले के बाह तहसील क्षेत्र में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं. जानकारी के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल यात्रियों में सुग्रीव सिंह, सरोज, सरस्वती, आशा देवी, उमेश और नरसिंह समेत कई अन्य लोग शामिल हैं.

जिला अस्पताल के डॉ. राहुल ने बताया कि यह हादसा पछायगांव थाना क्षेत्र में हुआ है. सीएचसी से करीब सात लोग आये हुए हैं. हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि बताया जा रहा कि हादसा ऑटो के डंपर से टकराने पर हुआ है. तीन लोगों को सैफई के लिये रेफर कर दिया गया है, जिनकी स्थिति गंभीर थी.


इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है और डंपर के चालक व मालिक की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा: गया से पिंडदान कर लौट रहे कानपुर के 4 लोगों की ट्रक से कुचलकर मौत; 4 घायल

Last Updated : September 25, 2025 at 10:56 PM IST

