इटावा में भीषण सड़क हादसा; रोड किनारे खड़े डंपर से टकराई ऑटो, दो महिलाओं की मौत, कई घायल

इटावा : पछायगांव थाना क्षेत्र के कोरी कुआं चौकी इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया. गुरुवार को एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गया. हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर घायलों को सैफई मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया गया. इस हादसे से पूरे गांव और इलाके में शोक का माहौल है.







जानकारी के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अनीता (50) पत्नी भारत सिंह (रैपुरा) और विरन श्री (55) पत्नी केशव सिंह (चक्रपुरा) के रूप में हुई है. ये दोनों आगरा जिले के बाह तहसील क्षेत्र में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं. जानकारी के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल यात्रियों में सुग्रीव सिंह, सरोज, सरस्वती, आशा देवी, उमेश और नरसिंह समेत कई अन्य लोग शामिल हैं.