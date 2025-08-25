ETV Bharat / state

रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक ! - TWO WHEELER SHOWROOM GUIDELINES

बिना हेलमेट दुपहिया वाहन बिक्री करने पर कस्टमर के साथ शोरूम संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई.

Two-Wheeler Showroom Guidelines
रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read

रायपुर: यातायात पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग अब भी हेलमेट न पहनना, रॉन्ग साइड चलाना और सिग्नल तोड़ना जैसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसके चलते रायपुर पुलिस ने सभी दुपहिया वाहन शोरूम संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक अब बिना हेलमेट के नई बाइक वे नहीं बेच पाएंगे.

वरना होगी कार्रवाई: गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी दुपहिया वाहन शोरूम के संचालक बगैर हेलमेट के गाड़ी की बिक्री करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. इसमें शोरूम संचालक के साथ ही गाड़ी खरीदने वाले के ऊपर भी एक्शन होगा.

रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गाइडलाइन में क्या कहा गया है?

  • अब किसी भी ग्राहक को बिना हेलमेट के टू व्हीलर नहीं बेचा जाएगा.
  • ग्राहक के पास अगर पहले से हेलमेट है, तो उसका बिल दिखाना जरूरी होगा.

छत्तीसगढ़ में टू व्हीलर बिक्री के आंकड़े

  • पूरे प्रदेश में लगभग 200 टू व्हीलर शोरूम हैं.
  • हर महीने लगभग 42,000 गाड़ियां बिकती हैं.
  • रायपुर में 24 शोरूम, हर महीने बिकती हैं करीब 7,500 गाड़ियां.
Two-Wheeler Showroom Guidelines
अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक-स्कूटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शोरूम संचालकों का क्या कहना है: संचालकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि, ग्राहक अगर हमसे हेलमेट नहीं लेना चाहते, तो बाजार से ही लें, लेकिन बिल ज़रूर दिखाएं.

हम हमेशा से गाड़ी के साथ हेलमेट देने की कोशिश करते रहे हैं. अब इसे कंपलसरी किया गया है जो अच्छा निर्णय है. बिना हेलमेट के अब किसी को भी गाड़ी नहीं देंगे- कैलाश खेमानी, टू व्हीलर शोरूम संचालक

Two-Wheeler Showroom Guidelines
रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का क्या कहना है?: SSP ने कहा कि, सड़क हादसे में होने वाली मौत के आंकड़े इससे कम हो सकते हैं.

हमने सभी टू व्हीलर डीलर्स को निर्देश दिया है कि हर गाड़ी के साथ हेलमेट देना अनिवार्य है, चाहे वो गाड़ी की कीमत में शामिल हो या अलग से लिया जाए- लाल उमेद सिंह, SSP रायपुर

Two-Wheeler Showroom Guidelines
अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क हादसों में सिर की चोटें जानलेवा होती हैं इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है. यह नियम सभी की सुरक्षा के लिए ही है.

गणेश चतुर्थी पर पुलिस की गाइडलाइन जारी, पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तीसरी आंख से नजर, शहर के 57 जगहों पर लगेंगे 168 CCTV
विघ्नहर्ता के वेलकम के लिए सजा रायपुर, क्यूट बाल गणेश और पगड़ी वाले बप्पा की डिमांड

रायपुर: यातायात पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग अब भी हेलमेट न पहनना, रॉन्ग साइड चलाना और सिग्नल तोड़ना जैसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसके चलते रायपुर पुलिस ने सभी दुपहिया वाहन शोरूम संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक अब बिना हेलमेट के नई बाइक वे नहीं बेच पाएंगे.

वरना होगी कार्रवाई: गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी दुपहिया वाहन शोरूम के संचालक बगैर हेलमेट के गाड़ी की बिक्री करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. इसमें शोरूम संचालक के साथ ही गाड़ी खरीदने वाले के ऊपर भी एक्शन होगा.

रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गाइडलाइन में क्या कहा गया है?

  • अब किसी भी ग्राहक को बिना हेलमेट के टू व्हीलर नहीं बेचा जाएगा.
  • ग्राहक के पास अगर पहले से हेलमेट है, तो उसका बिल दिखाना जरूरी होगा.

छत्तीसगढ़ में टू व्हीलर बिक्री के आंकड़े

  • पूरे प्रदेश में लगभग 200 टू व्हीलर शोरूम हैं.
  • हर महीने लगभग 42,000 गाड़ियां बिकती हैं.
  • रायपुर में 24 शोरूम, हर महीने बिकती हैं करीब 7,500 गाड़ियां.
Two-Wheeler Showroom Guidelines
अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक-स्कूटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शोरूम संचालकों का क्या कहना है: संचालकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि, ग्राहक अगर हमसे हेलमेट नहीं लेना चाहते, तो बाजार से ही लें, लेकिन बिल ज़रूर दिखाएं.

हम हमेशा से गाड़ी के साथ हेलमेट देने की कोशिश करते रहे हैं. अब इसे कंपलसरी किया गया है जो अच्छा निर्णय है. बिना हेलमेट के अब किसी को भी गाड़ी नहीं देंगे- कैलाश खेमानी, टू व्हीलर शोरूम संचालक

Two-Wheeler Showroom Guidelines
रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का क्या कहना है?: SSP ने कहा कि, सड़क हादसे में होने वाली मौत के आंकड़े इससे कम हो सकते हैं.

हमने सभी टू व्हीलर डीलर्स को निर्देश दिया है कि हर गाड़ी के साथ हेलमेट देना अनिवार्य है, चाहे वो गाड़ी की कीमत में शामिल हो या अलग से लिया जाए- लाल उमेद सिंह, SSP रायपुर

Two-Wheeler Showroom Guidelines
अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क हादसों में सिर की चोटें जानलेवा होती हैं इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है. यह नियम सभी की सुरक्षा के लिए ही है.

गणेश चतुर्थी पर पुलिस की गाइडलाइन जारी, पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तीसरी आंख से नजर, शहर के 57 जगहों पर लगेंगे 168 CCTV
विघ्नहर्ता के वेलकम के लिए सजा रायपुर, क्यूट बाल गणेश और पगड़ी वाले बप्पा की डिमांड

For All Latest Updates

TAGGED:

HELMET COMPULSORY RAIPURRAIPUR TRAFFIC RULESबिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइकMOTOR VEHICLE ACTTWO WHEELER SHOWROOM GUIDELINES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.