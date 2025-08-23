नई दिल्ली/ नोएडा: उत्तर प्रदेश STF ने जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र में 16 साल पहले हुई हत्या के केस में फरार चल रहे 40-40 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इन्हें ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि 22 अगस्त को एसटीएफ ने जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र के थाना भोपा क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में फरार चल रहे 40-40 हजार रुपए के दो इनामी बदमाश धीरज और नीरज को गिरफ्तार किया है.

उन्होंने बताया कि इनामी बदमाशों की तलाश में लगी एसटीएफ को सूचना मिली कि 16 साल से फरार चल रहे आरोपी धीरज और नीरज अपना नाम बदलकर धीरज अहमदाबाद तथा नीरज जयपुर में रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि एसटीएफ की दो टीमें रवाना की गई, तथा दोनों को पूछताछ के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित एसटीएफ कार्यालय में बुलाया गया. यहां पर पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया. उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्होंने बताया कि दोनों सगे भाई हैं, गिरफ्तार धीरज की उम्र 48 साल है तथा वह एमए पास है, और उसका छोटा भाई नीरज जिसकी उम्र 43 साल है वह दसवीं पास है, पूछताछ में धीरज ने बताया कि उसके पिता रिशिपाल चार भाई थे. उनके सबसे बड़े भाई का नाम राजकरण था. धीरज ने बताया कि उसका अपने ताऊ राजकरण से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ताऊ के बेटे की हत्या एक मई साल 2007 को कर दी. आरोपियों ने बताया कि उनकी बाइक में अपनी टाटा 407 से टक्कर मारकर हत्या की थी.

उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ लोग जेल गए थे. जबकि कुछ आरोपी फरार हो गए थे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा धीरज और नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 अगस्त 2009 को राजकरण के लड़के विनोद और उसके साढू के ऊपर गोली चलाई थी. जिसमें विनोद की मृत्यु हो गई थी.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ ने कहा

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी धीरज एवं नीरज ने 12 अगस्त 2010 को अपने ताऊ राजकरण को गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में भी थाना भोपा में मुकदमा दर्ज है. उन्होंने बताया कि तभी से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. उन्होंने बताया कि पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी फरारी के दौरान हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में नाम बदलकर रह रहे थे.

ये भी पढ़ें- नोएडा में 80 लाख की चोरी करने वाला नौकर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए सोने के सिक्के और 6 लाख कैश

ये भी पढ़ें- फर्जी थाने से ठगी के मामले में नया खुलासा, NRI और OCI कार्ड धारकों के साथ ऐसे होता था फ्रॉड