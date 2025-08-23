ETV Bharat / state

मर्डर केस में 16 साल से फरार चल रहे दो इनामी बदमाश चढ़े यूपी एसटीएफ के हत्थे, पहचान बदलकर छिपे हुए थे आरोपी - UP STF ARRESTED ABSCONDING CRIMINAL

हत्या के मामले में 16 साल से फरार चल रहे 40-40 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है.

UP STF ARRESTED ABSCONDING CRIMINAL
दोनों आरोपियों की पुलिस को थी तलाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 12:22 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली/ नोएडा: उत्तर प्रदेश STF ने जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र में 16 साल पहले हुई हत्या के केस में फरार चल रहे 40-40 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इन्हें ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि 22 अगस्त को एसटीएफ ने जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र के थाना भोपा क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में फरार चल रहे 40-40 हजार रुपए के दो इनामी बदमाश धीरज और नीरज को गिरफ्तार किया है.

उन्होंने बताया कि इनामी बदमाशों की तलाश में लगी एसटीएफ को सूचना मिली कि 16 साल से फरार चल रहे आरोपी धीरज और नीरज अपना नाम बदलकर धीरज अहमदाबाद तथा नीरज जयपुर में रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि एसटीएफ की दो टीमें रवाना की गई, तथा दोनों को पूछताछ के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित एसटीएफ कार्यालय में बुलाया गया. यहां पर पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया. उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्होंने बताया कि दोनों सगे भाई हैं, गिरफ्तार धीरज की उम्र 48 साल है तथा वह एमए पास है, और उसका छोटा भाई नीरज जिसकी उम्र 43 साल है वह दसवीं पास है, पूछताछ में धीरज ने बताया कि उसके पिता रिशिपाल चार भाई थे. उनके सबसे बड़े भाई का नाम राजकरण था. धीरज ने बताया कि उसका अपने ताऊ राजकरण से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ताऊ के बेटे की हत्या एक मई साल 2007 को कर दी. आरोपियों ने बताया कि उनकी बाइक में अपनी टाटा 407 से टक्कर मारकर हत्या की थी.

उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ लोग जेल गए थे. जबकि कुछ आरोपी फरार हो गए थे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा धीरज और नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 अगस्त 2009 को राजकरण के लड़के विनोद और उसके साढू के ऊपर गोली चलाई थी. जिसमें विनोद की मृत्यु हो गई थी.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ ने कहा
अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी धीरज एवं नीरज ने 12 अगस्त 2010 को अपने ताऊ राजकरण को गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में भी थाना भोपा में मुकदमा दर्ज है. उन्होंने बताया कि तभी से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. उन्होंने बताया कि पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी फरारी के दौरान हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में नाम बदलकर रह रहे थे.

ये भी पढ़ें- नोएडा में 80 लाख की चोरी करने वाला नौकर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए सोने के सिक्के और 6 लाख कैश

ये भी पढ़ें- फर्जी थाने से ठगी के मामले में नया खुलासा, NRI और OCI कार्ड धारकों के साथ ऐसे होता था फ्रॉड

नई दिल्ली/ नोएडा: उत्तर प्रदेश STF ने जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र में 16 साल पहले हुई हत्या के केस में फरार चल रहे 40-40 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इन्हें ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि 22 अगस्त को एसटीएफ ने जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र के थाना भोपा क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में फरार चल रहे 40-40 हजार रुपए के दो इनामी बदमाश धीरज और नीरज को गिरफ्तार किया है.

उन्होंने बताया कि इनामी बदमाशों की तलाश में लगी एसटीएफ को सूचना मिली कि 16 साल से फरार चल रहे आरोपी धीरज और नीरज अपना नाम बदलकर धीरज अहमदाबाद तथा नीरज जयपुर में रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि एसटीएफ की दो टीमें रवाना की गई, तथा दोनों को पूछताछ के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित एसटीएफ कार्यालय में बुलाया गया. यहां पर पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया. उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्होंने बताया कि दोनों सगे भाई हैं, गिरफ्तार धीरज की उम्र 48 साल है तथा वह एमए पास है, और उसका छोटा भाई नीरज जिसकी उम्र 43 साल है वह दसवीं पास है, पूछताछ में धीरज ने बताया कि उसके पिता रिशिपाल चार भाई थे. उनके सबसे बड़े भाई का नाम राजकरण था. धीरज ने बताया कि उसका अपने ताऊ राजकरण से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ताऊ के बेटे की हत्या एक मई साल 2007 को कर दी. आरोपियों ने बताया कि उनकी बाइक में अपनी टाटा 407 से टक्कर मारकर हत्या की थी.

उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ लोग जेल गए थे. जबकि कुछ आरोपी फरार हो गए थे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा धीरज और नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 अगस्त 2009 को राजकरण के लड़के विनोद और उसके साढू के ऊपर गोली चलाई थी. जिसमें विनोद की मृत्यु हो गई थी.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ ने कहा
अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी धीरज एवं नीरज ने 12 अगस्त 2010 को अपने ताऊ राजकरण को गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में भी थाना भोपा में मुकदमा दर्ज है. उन्होंने बताया कि तभी से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. उन्होंने बताया कि पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी फरारी के दौरान हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में नाम बदलकर रह रहे थे.

ये भी पढ़ें- नोएडा में 80 लाख की चोरी करने वाला नौकर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए सोने के सिक्के और 6 लाख कैश

ये भी पढ़ें- फर्जी थाने से ठगी के मामले में नया खुलासा, NRI और OCI कार्ड धारकों के साथ ऐसे होता था फ्रॉड

For All Latest Updates

TAGGED:

UP STF2010 MURDER CASEFAMILY DISPUTE NOIDA MURDER CASEUP STF ARRESTED ABSCONDING CRIMINAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.