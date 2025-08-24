ETV Bharat / state

कानपुर से टूंडला की ओर जा रही मालगाड़ी के दो वैगन पटरी से उतरे, पांच घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैक, 12 ट्रेनें देरी से चलीं - GOODS TRAIN DERAIL

कानपुर की ओर जाने वाली महाबोधी एक्सप्रेस के अलावा गोमती एक्सप्रेस, कामाख्या, वंदेभारत, शताब्दी, विक्रमशिला, दिल्ली-दरभंगा, मुजफ्फरपुर स्पेशल, पटना स्पेशल देरी से चली.

पांच घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैक.
पांच घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैक. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 10:49 PM IST

कानपुर देहात : कानपुर से टूंडला की ओर जा मालगाड़ी भाऊपुर स्टेशन के पास डिरेल हो गई. मालगाड़ी के वैगन पटरी से उतर गए. इससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ. लोको पायलट ने मामले की जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी.

करीब पांच घंटे बाद तकनीकी टीम वैगन को पटरी पर ला सकी. इसके बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया. इस दौरान दिल्ली-हावड़ा रूट की करीब 12 ट्रेनें एक से तीन घंटे की देरी से चलीं. रात 8:48 पर डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ.

रविवार को मैथा तहसील के भाऊपुर स्टेशन के पास खंबा नंबर 1044/08 के पास कानपुर से टूंडला की ओर जा रही मालगाड़ी के एससीए ब्रेकयान से 18वें कोच के दो पहिए पटरी से उतर गए. लोको पायलट राजकुमार मीना ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाया और सूचना कंट्रोल रूम को दी.

मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल ने रेलवे ट्रैक को सही कराने का आदेश दिया. मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू किया. करीब पांच घंटे की कड़ी मश्क्कत के बाद रात करीब 8:48 बजे रेलवे ट्रैक को बहाल किया गया. इस ट्रैक से गाड़ी 15667 कामाख्या एक्सप्रेस का मैथ स्टेशन से संचालन किया गया.

इससे पहले एक अगस्त को साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस भी भाऊपुर स्टेशन के पास डिरेल हो गई थी. हालांकि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था. मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल ने बताया कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण करीब 12 ट्रेनें प्रभावित रहीं. कानपुर की ओर जाने वाली महाबोधी एक्सप्रेस के अलावा गोमती एक्सप्रेस, कामाख्या, वंदेभारत, शताब्दी, विक्रमशिला, दिल्ली-दरभंगा, मुजफ्फरपुर स्पेशल, पटना स्पेशल देरी से चली. मालगाड़ी के डिरेल होने की जांच कराई जा रही है.

