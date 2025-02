ETV Bharat / state

सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की दो गाड़ियां, इंजन और चेचिस नंबर भी एक, जानिए क्या है माजरा - TWO VEHICLES WITH SAME NUMBER

डीटीओ कार्यालय में खड़ी गाड़ी ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Feb 19, 2025, 7:26 PM IST | Updated : Feb 19, 2025, 7:33 PM IST

हजारीबाग: झारखंड की सड़कों पर एक ही नंबर की दो गाड़ियां दौड़ रही हैं. यहीं नहीं खास बात ये है कि इनका इंजन नंबर और चेचिस नंबर भी एक है. मामले का जैसे ही खुलासा हुआ अफरा तफरी मच गया. अब मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी से लेकर एमवीआई तक जांच कर रहे हैं. हजारीबाग के रहने वाले सत्येंद्र नारायण सिंह 2016 में स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी थी. दो दिन पहले जब वे अपनी गाड़ी का प्रदूषण का कागज बनवाने पहुंचे तो जो तथ्य सामने आए उससे उनके होश उड़ गए. उन्हें पता चला कि जो गाड़ी उनकी है, वह किसी सचिन दास के नाम पर रजिस्टर्ड है. वे सोच में पड़ गए कि आखिर उनकी गाड़ी का मालिक दूसरा व्यक्ति कैसे बन गया. उन्होंने इसकी सूचना डीटीओ कार्यालय को दी. यही नहीं सदर थाना को भी इसकी जानकारी दी गई. जिले के एक वरीय पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी गई. मामला जैसे ही सामने आया जिला परिवहन कार्यालय सक्रिय हुआ. सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की दो गाड़ियां (ईटीवी भारत) भुक्त भोगी का कहना है कि दोनों गाड़ियों के दस्तावेज हजारीबाग डीटीओ कार्यालय से ही बने हैं और दोनों ही गाड़ियां रांची की सड़कों पर घूम रही हैं. सचिन दास किसी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. जांच के दौरान यह पता चला है कि दोनों गाड़ी का चेचिस नंबर और इंजन नंबर भी एक ही है. जाली आरसी बुक निकालकर गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति ने अपने नाम पर करवा लिया है.



मुक्त भोगी परिवार इस बात को लेकर चिंतित है कि दूसरी गाड़ी से कहीं अपराध हो जाए तो पुलिस उन्हें परेशान भी कर सकती है. उनका यह भी कहना है कि हाल के दिनों में हजारीबाग समेत पूरे झारखंड में अपराधी चोरी और अवैध गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं. अगर यह गाड़ी अपराधियों के हाथ लग जाए तो एक बड़ी मुसीबत हो सकती है. इसे देखते हुए परिवहन कार्यालय में अपनी अर्जी लगवाने के लिए पहुंचे हैं.

Last Updated : Feb 19, 2025, 7:33 PM IST