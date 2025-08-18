फरीदाबाद: फरीदाबाद जिले में दिव्यांगों के लिए अल्ट्रा मॉडर्न पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें व्हीलचेयर फ्रेंडली संसाधन डेवलप किया जाएगा. ताकि पार्क में आने वाले दिव्यांगों को घूमने में किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो. साथ ही इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन जिले में दो अल्ट्रा मॉडल पार्क निर्माण करने वाला है.

दिव्यांगों के लिए बनेगा अल्ट्रा मॉडर्न पार्क: शहर में फिलहाल पार्कों की 200 से अधिक संख्या है, लेकिन किसी भी पार्क में दिव्यांगों को लेकर कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है.इसे ध्यान में रखते हुए शहर स्थानीय निकाय की ओर से जिले में दिव्यांगों को लेकर दो अल्ट्रा मॉडर्न पार्क बनाया जाएगा.

आदेश जारी: ऐसा पार्क सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि हरियाणा के सभी जिलों में निर्माण किया जाएगा. फिलहाल फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस तरह के दो पार्कों को तैयार किया जाएगा. एक पार्क के निर्माण में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है. शहरी स्थानीय निकाय की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है.वहीं अब प्लानिंग ब्रांच की तरफ से जिले में जगह चिन्हित करने का काम चल रहा है, ताकि पार्क का निर्माण जल्द से जल्द हो सके.

मानसून के बाद शुरू होगा काम: इस पार्क को लेकर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादयान ने बताया कि दिव्यांगों के लिए जिले में दो अल्ट्रा मॉडर्न पार्क बनाने की तैयारी चल रही है. इसको लेकर प्लानिंग ब्रांच जगह चिन्हित करने में जुट गई है. जल्दी ही जगह को चिन्हित करके मानसून के बाद अल्ट्रा मॉडल पार्क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. ये पार्क दिव्यांग वर्गों के लिए बनाया जाएगा. फरीदाबाद में दो ऐसे पार्क बनाए जाएंगे.

दिव्यांगों के लिए पार्क में होगी खास सुविधा: ऐसा माना यह भी जा रहा है कि एक पार्क नगर निगम तरफ से ग्रेटर फरीदाबाद में बनाया जाएगा. क्योंकि हाल ही में 24 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है. उन गांव में पंचायती जमीन काफी एकड़ में है. अगर ऐसे में इस जगह पर पार्क नहीं बनता है और नगर निगम को कहीं और जमीन नहीं मिलती है, तो पुराने पार्क को ही अल्ट्रा मॉडल पार्क में तब्दील किया जा सकता है. इस अल्ट्रा मॉडल पार्क में दिव्यांगों के लिए रैंप और व्हीलचेयर फ्रेंडली संसाधन बनाए जाएंगे. इसके अलावा हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, जो दिव्यांग वर्गों के लिए पार्क में सुविधा होनी चाहिए.

