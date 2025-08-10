Essay Contest 2025

ट्रेलर ने टोल प्लाजा पर मारी टक्कर, टोलकर्मियों से बहस...आगे दूसरे ट्रेलर से भिड़ा, चालक की मौत - ROAD ACCIDENT IN KUCHERA OF NAGAUR

कुचेरा में एक ट्रेलर चालक हादसे का शिकार हो गया. टोल पर बहस के बाद उसका ट्रेलर अन्य ट्रेलर से जा टकराया.

Two trailers clashed in Kuchera
कुचेरा में भिड़े दो ट्रेलर (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2025 at 1:58 PM IST

नागौर: जिले के कुचेरा में रविवार तड़के भीषण सड़क हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई. हादसे से पहले ट्रेलर चालक का टोल प्लाजा पर झगड़ा हुआ था. हादसे के बाद अजमेर-नागौर हाईवे पर जाम लग गया. इधर, सड़क हादसे से पहले ट्रेलर चालक का वीडियो सामने आया. हादसे से कुछ देर पहले वह बुटाटी टोल क्रॉस करने के दौरान बैरिकेड्स हटाने को लेकर टोलकर्मियों से भीड़ गया था. करीब 10 मिनट उनसे बहसबाजी की थी. यह घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था.

कुचेरा थानाधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि नागौर हाईवे पर तड़के हादसे में एक ट्रेलर चालक की मौत हो गई. इसमें दो ट्रेलर आमने-सामने से भिड़ गए. इसमें एक ट्रेलर चालक की 2 घंटे पहले बुटाटी टोल पर टोलकर्मियों से बहस हुई थी. उसके बाद बाईपास पर उसके ट्रेलर की अन्य ट्रेलर से टक्कर हो गई. इसमें घायल ट्रेलर चालक को कुचेरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान अजमेर जिले के हिंगोनिया निवासी महेंद्रनाथ के रूप में हुई.

टोल पर मारी टक्कर और फिर बहस: टोल नाके के मैनेजर कमाल जैदी ने बताया कि ट्रेलर चालक हमारे यहां से निकला था. उसने टोल बैरिकेड को टक्कर मारी और फिर स्टाफ से बेवजह बहस भी की. टोल पर जब वो बहस कर रहा था तो पीछे से आई कुछ कारों के लोग उतरे और उन्होंने भी ट्रेलर चालक को खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने टोलकर्मियों को बताया कि ट्रेलर चालक रास्ते में कारों को साइड नहीं दे रहा था.

कुचेरा में सड़क हादसाTRAILER DRIVER DIED IN ACCIDENTINCIDENT WAS RECORDED IN CCTVTRAILERS COLLIDED ONE DRIVER DIEDROAD ACCIDENT IN KUCHERA OF NAGAUR

