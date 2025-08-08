कोटा: शहर के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है. पाटनपोल इलाके के रहने वाले दो किशोर चंबल नदी में नहाने पहुंचे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए. दोनों ही बच्चे नदी में नहाते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए और डूब गए. घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया.

पैर फिसलने से पहुंचे 35 फीट गहराई में: कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंशीवाल ने बताया कि यह हादसा चंबल नदी के डाउनस्ट्रीम हिस्से में शाम करीब 6 बजे हुआ. चार लड़के नदी में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान 15 वर्षीय अली पुत्र रऊफ और 16 वर्षीय अली पुत्र बाबू का पैर फिसल गया. दोनों तेज बहाव के साथ लगभग 35 फीट गहराई में चले गए.

45 मिनट चला रेस्क्यू ऑपरेशन: सूचना मिलते ही नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची. गोताखोर विष्णु श्रृंगी ने स्कूबा डाइविंग की मदद से गहरे पानी और चट्टानों के बीच से शवों की तलाश शुरू की. लगभग 45 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों किशोरों के शव पानी से बाहर निकाले गए. इसके बाद शवों को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया.

पुलिस कर रही पूछताछ: कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंशीवाल ने बताया कि हादसे के समय दोनों मृतक किशोरों के साथ दो और बच्चे भी मौजूद थे. पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की पूरी जानकारी मिल सके. शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा.