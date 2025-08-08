Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

चंबल नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, 45 मिनट रेस्क्यू के बाद मिले शव - CHAMBAL RIVER ACCIDENT

कोटा में चंबल नदी में नहाने गए पाटनपोल निवासी दो किशोर डूबे. गोताखोर टीम ने 45 मिनट के रेस्क्यू के बाद शव बरामद किए.

चंबल नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे
चंबल नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read

कोटा: शहर के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है. पाटनपोल इलाके के रहने वाले दो किशोर चंबल नदी में नहाने पहुंचे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए. दोनों ही बच्चे नदी में नहाते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए और डूब गए. घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया.

पैर फिसलने से पहुंचे 35 फीट गहराई में: कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंशीवाल ने बताया कि यह हादसा चंबल नदी के डाउनस्ट्रीम हिस्से में शाम करीब 6 बजे हुआ. चार लड़के नदी में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान 15 वर्षीय अली पुत्र रऊफ और 16 वर्षीय अली पुत्र बाबू का पैर फिसल गया. दोनों तेज बहाव के साथ लगभग 35 फीट गहराई में चले गए.

इसे भी पढ़ें- खेत में बनी डिग्गी में डूबे दो युवक, एसडीआरएफ ने निकाले शव

45 मिनट चला रेस्क्यू ऑपरेशन: सूचना मिलते ही नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची. गोताखोर विष्णु श्रृंगी ने स्कूबा डाइविंग की मदद से गहरे पानी और चट्टानों के बीच से शवों की तलाश शुरू की. लगभग 45 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों किशोरों के शव पानी से बाहर निकाले गए. इसके बाद शवों को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया.

पुलिस कर रही पूछताछ: कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंशीवाल ने बताया कि हादसे के समय दोनों मृतक किशोरों के साथ दो और बच्चे भी मौजूद थे. पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की पूरी जानकारी मिल सके. शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

कोटा: शहर के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है. पाटनपोल इलाके के रहने वाले दो किशोर चंबल नदी में नहाने पहुंचे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए. दोनों ही बच्चे नदी में नहाते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए और डूब गए. घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया.

पैर फिसलने से पहुंचे 35 फीट गहराई में: कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंशीवाल ने बताया कि यह हादसा चंबल नदी के डाउनस्ट्रीम हिस्से में शाम करीब 6 बजे हुआ. चार लड़के नदी में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान 15 वर्षीय अली पुत्र रऊफ और 16 वर्षीय अली पुत्र बाबू का पैर फिसल गया. दोनों तेज बहाव के साथ लगभग 35 फीट गहराई में चले गए.

इसे भी पढ़ें- खेत में बनी डिग्गी में डूबे दो युवक, एसडीआरएफ ने निकाले शव

45 मिनट चला रेस्क्यू ऑपरेशन: सूचना मिलते ही नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची. गोताखोर विष्णु श्रृंगी ने स्कूबा डाइविंग की मदद से गहरे पानी और चट्टानों के बीच से शवों की तलाश शुरू की. लगभग 45 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों किशोरों के शव पानी से बाहर निकाले गए. इसके बाद शवों को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया.

पुलिस कर रही पूछताछ: कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंशीवाल ने बताया कि हादसे के समय दोनों मृतक किशोरों के साथ दो और बच्चे भी मौजूद थे. पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की पूरी जानकारी मिल सके. शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

TEEN DROWNING CASEDROWNING INCIDENT KOTAचंबल नदी में दो किशोर डूबेCHAMBAL RIVER ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.