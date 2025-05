ETV Bharat / state

रेलवे ट्रैक के किनारे बेसुध हालत में मिली दो किशोरियां, एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर - TEENAGE GIRL DEATH LAKSAR

फाइल फोटो. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 2, 2025 at 1:28 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 1:55 PM IST 2 Min Read

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर से बड़ी खबर सामने आई है. गुरुवार देर रात को लक्सर कोतवाली क्षेत्र में कुड़ी भगवानपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर दो किशोरियां बेहेशी की हालत में पड़ी हुई थी. लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों किशोरियों की हॉस्पिटल में भिजवाया जहां डॉक्टरों ने एक किशोरी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. रायसी चौकी प्रभारी कमलकांत रतूड़ी के मुताबिक दोनों किशोरियां पास के ही गांव की रहने वाली हैं. दोनों किशोरियां रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचीं, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है. एक किशोरी की मौत हो गई है. जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.

