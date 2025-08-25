मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के दो शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है. इनमें कम्पोजिट रानी कर्णावती विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मधुरिमा तिवारी और भदोही के रामलाल सिंह यादव का नाम है. दोनों शिक्षक विंध्याचल मंडल के रहने वाले हैं. देशभर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया है. 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को सम्मानित करेंगी.

रामलाल सिंह यादव ज्ञानपुर विकासखंड क्षेत्र के बड़वापुर कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं. 2009 से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं. रामलाल सिंह ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के कारण ही उनका चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ है.

खंडहर स्कूल को बनाया रोल मॉडल : मधुरिमा तिवारी को शिक्षण कार्य मेंं उपेक्षित विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाने के लिए सम्मान दिया जा रहा है. मधुरिमा ने पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय रानी कर्णावती को प्रदेश में एक रोल मॉडल के रूप में विकसित किया है. बताया जाता है कि यह विद्यालय कभी खंडहर जैसा था. अराजक तत्वों का अड्डा था. कोई भी कक्षा पठन-पाठन के योग्य नहीं था. लोगों ने कब्जा कर रखा था.

2017 में मिला था चार्ज : कॉन्वेंट स्कूलों के बीच में होने के कारण यह विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था. 2017 में इस विद्यालय का चार्ज मधुरिमा तिवारी को मिला. मधुरिमा ने अपने परिश्रम की बदौलत लोगों से संपर्क कर और जन समुदाय के सहयोग से विद्यालय को सुधारने का काम किया. विद्यालय को संवारने में प्रधानाध्यापक ने सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया.

विद्यालय को मिल चुके हैं कई पुरस्कार : आज विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल से कई गुना बेहतर हो गया है. बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करते हैं. कैंपस में औषधि वाटिका, बागवानी, पार्क सब कुछ बनाया गया है. लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे एक्टिविटी सीख रहे हैं. विद्यालय को कई पुरस्कार मिल चुके हैं. मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, प्रधानमंत्री की और से पीएम श्री का सम्मान भी विद्यालय को मिल चुका है. 2022-23 में मुख्यमंत्री ने प्रधानाध्यापक मधुरिमा तिवारी को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था.

स्कूल में हैं 218 बच्चे : मधुरिमा तिवारी ने बताया, 2009 बैच की टीचर हूं. 2016 में विद्यालय ज्वाइन किया था. 2017 में मुझे विद्यालय का चार्ज मिला. 2017 में 56 बच्चे थे. आज 218 बच्चे हैं. दो शिक्षक और एक शिक्षा मित्र के सहारे आज स्कूल को यहां तक पहुंचाया है. इस समय सात टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं. जब स्कूल ज्वाइन किया था तब खंडहर था. पूरी तरह से अराजक तत्व का बोलबाला था. आज स्कूल की तूलना कॉन्वेंट स्कूलों से होती है.

यह भी पढ़ें : यूपी में ट्रैक्टर-ट्रॉली बन रहे हादसों का सबब, अब तक 10 बड़े हादसों में गई 52 जान; अब परिवहन विभाग करने जा रहा ये काम