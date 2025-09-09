ETV Bharat / state

नोएडा के छात्रावास में दो छात्रों ने एक-दूसरे को मारी गोली, एक की मौत, एक घायल

नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 स्थित छात्रावास में दो छात्रों ने एक दूसरे को गोली मार दी. दरअसल, गोली एमबीए के छात्र दीपक कुमार और पीडीडीएम छात्र देवांश चौहान के बीच गोली चलाई, जिसमें दीपक कुमार की मौत हो गई. वहीं देवांश चौहान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस ने रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस, खोखा, लैपटॉप, फोन आदि बरामद कर कमरे को सील कर दिया है.

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया, मंगलवार को थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के अंतर्गत निजी कॉलेज के हॉस्टल नॉलेज पार्क थर्ड के कमरे में दो लड़कों ने आपस में गोली मार ली. सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड ने कमरे से करहाने की आवाज सुनी, जिसके बाद उसने तत्काल वॉर्डन को बताया. इसपर जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया तो वह नहीं खुला, जिसपर कमरे के पीछे सीढ़ी लगाकर देखने पर दोनों लड़कों को जमीन पर गिरा देखा गया. इसके बाद पीछे की तरफ बालकनी में उतरकर शीशा तोड़कर दरवाजा खोला गया तो दीपक कुमार (23) व देवांश चौहान (23) जमीन पर गिरे हुए है. पता चला कि दीपक कुमार मृत अवस्था में है.