नोएडा के छात्रावास में दो छात्रों ने एक-दूसरे को मारी गोली, एक की मौत, एक घायल
पुलिस ने बताया कि फिलहाल मौके से बरामद रिवॉल्वर व अन्य चीजों को कब्जे में ले लिया गया है. क्या है पूरा मामला जानें..
Published : September 9, 2025 at 4:13 PM IST
नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 स्थित छात्रावास में दो छात्रों ने एक दूसरे को गोली मार दी. दरअसल, गोली एमबीए के छात्र दीपक कुमार और पीडीडीएम छात्र देवांश चौहान के बीच गोली चलाई, जिसमें दीपक कुमार की मौत हो गई. वहीं देवांश चौहान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस ने रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस, खोखा, लैपटॉप, फोन आदि बरामद कर कमरे को सील कर दिया है.
एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया, मंगलवार को थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के अंतर्गत निजी कॉलेज के हॉस्टल नॉलेज पार्क थर्ड के कमरे में दो लड़कों ने आपस में गोली मार ली. सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड ने कमरे से करहाने की आवाज सुनी, जिसके बाद उसने तत्काल वॉर्डन को बताया. इसपर जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया तो वह नहीं खुला, जिसपर कमरे के पीछे सीढ़ी लगाकर देखने पर दोनों लड़कों को जमीन पर गिरा देखा गया. इसके बाद पीछे की तरफ बालकनी में उतरकर शीशा तोड़कर दरवाजा खोला गया तो दीपक कुमार (23) व देवांश चौहान (23) जमीन पर गिरे हुए है. पता चला कि दीपक कुमार मृत अवस्था में है.
उन्होंने आगे बताया, प्रथम दृष्टया दोनों छात्र बहुत अच्छे दोस्त थे, किसी कारण इन दोनों में से किसी ने दूसरे को लाईसेंसी रिवाल्वर से सिर में गोली मार दी, खुद के भी सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर की कोशिश की. घायल देवांश निजी अस्पताल में भर्ती है व दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. घायल व मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गयी है. मौके से बरामद लाईसेंसी रिवाल्वर व अन्य चीजों को जब्त कर सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. फॉरेन्सिक टीम की तरफ से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.
