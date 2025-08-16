ETV Bharat / state

गया में दर्दनाक हादसा, डैम में नहाने गए थे 8वीं के चार छात्र, पूर्व मुखिया के बेटे सहित दो की डूबकर मौत - STUDENTS DROWNED IN GAYA

गया में स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल से लौट रहे छात्रों के साथ बड़ा हादसा हुआ. डैम में नहाने गए दो छात्रों की मौत हो गई.

students drowned in Gaya
गया में डूबने से मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read

गया: बिहार के गया जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक दुखद घटना ने पूरे इलाके को मातम में डुबो दिया. स्कूल में ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद 8वीं कक्षा के चार छात्र घर लौटने के बजाय नहाने के लिए फुलवा डैम चले गए. इस दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण दो छात्रों की डूबने से मौत हो गई.

दो छात्रों की डूबकर मौत: घटना में दो छात्रों की मौत हो गई तो दो अन्य बाल-बाल बच गए. यह घटना रोशनगंज थाना क्षेत्र के भरारी स्थान के पास शुक्रवार को हुई. जानकारी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के बाद आठवीं कक्षा के चार दोस्त सचिन कुमार, निखिल कुमार और दो अन्य रोशनगंज थाना क्षेत्र के भरारी स्थान के पास स्थित फुलवा डैम में नहाने गए थे.

कैसे हुआ हादसा?: चारों दोस्त स्कूल से छुट्टी होने के बाद एक साथ डैम की ओर गए. स्नान के दौरान दो छात्र गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उनके दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके.

मृतकों में पूर्व मुखिया का बेटा भी शामिल: मृतक छात्रों की पहचान रोशनगंज पंचायत के पूर्व मुखिया संतोष कुमार के 14 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार और बांकेबाजार थाना क्षेत्र के ब्राह्मण बीघा गांव के दिलीप मिश्रा के 14 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार के रूप में हुई है. दोनों छात्र आठवीं कक्षा में पढ़ते थे.

परिजनों में मचा कोहराम: हादसे की सूचना मिलते ही दोनों छात्रों के परिजन डैम पर पहुंचे और शवों को बाहर निकाला गया. जिसके बाद परिवारों में चीख-पुकार मच गई. दिलीप मिश्रा का इकलौता बेटा निखिल था, और उसकी मौत की खबर सुनकर उसकी मां का बुरा हाल है. वहीं, पूर्व मुखिया संतोष कुमार के परिवार में भी बेटे सचिन की मौत के बाद गम का माहौल है.

पोस्टमार्टम से परिजनों का इनकार: इस घटना से आहत परिजनों ने दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. रोशनगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई शुरू की, लेकिन परिजनों के इनकार के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया. पुलिस अब इस मामले में अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुटी है.

क्या कहती है पुलिस?: रोशनगंज थानाध्यक्ष अन्नू राजा ने बताया कि फुलवा डैम में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है. पुलिस इस मामले में आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर रही है और हादसे की जांच कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है.

"दो बच्चों की डैम में डूबने से मौत हो गई है. संबंधित परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है. पुलिस मामले में आवश्यक प्रक्रिया को पूरी कर रही है."-अन्नू राजा, थानाध्यक्ष, रोशनगंज

डूबने से बचाव के लिए सावधानियां: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार डूबने से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों पर जोर दिया गया है. गहरे पानी में न जाने और तैरने से पहले जीवन रक्षक उपायों की जानकारी रखने की सलाह दी गई है, जो स्थानीय समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है.

ये भी पढ़ें-

'कभी भी डूबकर जा सकती है जान' नदी पार कर पढ़ाने जाते हैं दिव्यांग शिक्षक संतोष कुमार

पूर्णिया में घर से खेलने निकले भाई-बहन की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर

गया: बिहार के गया जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक दुखद घटना ने पूरे इलाके को मातम में डुबो दिया. स्कूल में ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद 8वीं कक्षा के चार छात्र घर लौटने के बजाय नहाने के लिए फुलवा डैम चले गए. इस दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण दो छात्रों की डूबने से मौत हो गई.

दो छात्रों की डूबकर मौत: घटना में दो छात्रों की मौत हो गई तो दो अन्य बाल-बाल बच गए. यह घटना रोशनगंज थाना क्षेत्र के भरारी स्थान के पास शुक्रवार को हुई. जानकारी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के बाद आठवीं कक्षा के चार दोस्त सचिन कुमार, निखिल कुमार और दो अन्य रोशनगंज थाना क्षेत्र के भरारी स्थान के पास स्थित फुलवा डैम में नहाने गए थे.

कैसे हुआ हादसा?: चारों दोस्त स्कूल से छुट्टी होने के बाद एक साथ डैम की ओर गए. स्नान के दौरान दो छात्र गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उनके दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके.

मृतकों में पूर्व मुखिया का बेटा भी शामिल: मृतक छात्रों की पहचान रोशनगंज पंचायत के पूर्व मुखिया संतोष कुमार के 14 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार और बांकेबाजार थाना क्षेत्र के ब्राह्मण बीघा गांव के दिलीप मिश्रा के 14 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार के रूप में हुई है. दोनों छात्र आठवीं कक्षा में पढ़ते थे.

परिजनों में मचा कोहराम: हादसे की सूचना मिलते ही दोनों छात्रों के परिजन डैम पर पहुंचे और शवों को बाहर निकाला गया. जिसके बाद परिवारों में चीख-पुकार मच गई. दिलीप मिश्रा का इकलौता बेटा निखिल था, और उसकी मौत की खबर सुनकर उसकी मां का बुरा हाल है. वहीं, पूर्व मुखिया संतोष कुमार के परिवार में भी बेटे सचिन की मौत के बाद गम का माहौल है.

पोस्टमार्टम से परिजनों का इनकार: इस घटना से आहत परिजनों ने दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. रोशनगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई शुरू की, लेकिन परिजनों के इनकार के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया. पुलिस अब इस मामले में अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुटी है.

क्या कहती है पुलिस?: रोशनगंज थानाध्यक्ष अन्नू राजा ने बताया कि फुलवा डैम में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है. पुलिस इस मामले में आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर रही है और हादसे की जांच कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है.

"दो बच्चों की डैम में डूबने से मौत हो गई है. संबंधित परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है. पुलिस मामले में आवश्यक प्रक्रिया को पूरी कर रही है."-अन्नू राजा, थानाध्यक्ष, रोशनगंज

डूबने से बचाव के लिए सावधानियां: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार डूबने से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों पर जोर दिया गया है. गहरे पानी में न जाने और तैरने से पहले जीवन रक्षक उपायों की जानकारी रखने की सलाह दी गई है, जो स्थानीय समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है.

ये भी पढ़ें-

'कभी भी डूबकर जा सकती है जान' नदी पार कर पढ़ाने जाते हैं दिव्यांग शिक्षक संतोष कुमार

पूर्णिया में घर से खेलने निकले भाई-बहन की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर

For All Latest Updates

TAGGED:

DAM IN GAYAGAYA STUDENTS DROWNEDगया में डूबने से मौतBIHAR NEWSSTUDENTS DROWNED IN GAYA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए

क्या है 'सुदर्शन चक्र मिशन', स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने की जिसकी घोषणा?

LS चुनाव 2024 का रिजल्ट.. 2025 के बिहार चुनाव में SIR का ड्राफ्ट लिस्ट.. अंदर की कहानी समझिए- हंगामा है क्यों बरपा..?

एक पते पर 269 मतदाता, SIR में हिंदू-मुस्लिम-क्रिश्चियन को एक घर में दिखाया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.