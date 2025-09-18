ETV Bharat / state

पहाड़ी से गिरे मलबे में दो मंजिला मकान जमींदोज, मवेशी भी जिंदा हुए दफ्न

नैनीताल: उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने हर जगह तबाही मचा रहा है. नैनीताल जिले में भी 36 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बजून गांव के दूदिला तोक में भारी नुकसान पहुंचाया है. जहां भूस्खलन ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. पहाड़ी से भू कटाव होने से मलबा आ गिरा. जिसकी चपेट में दो मंजिला मकान आ गया. जिसके चलते गौशाला में बंधे मवेशी जिंदा दब गए. गनीमत रही कि घटना के वक्त परिवार मकान में मौजूद नहीं था. जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

दूदिला तोक में मकान से दबे मवेशी: जानकारी के मुताबिक, गैरीखेत–अकशु मोटरमार्ग पर पहाड़ी से भू कटाव होने से दूदिला तोक में मलबा आ गिरा. जिससे हरेंद्र सिंह के दो मंजिला भवन, एक गौशाला, दो गाय, दो बैंस, दो बछिया और एक घोड़ा दफन हो गए. साथ ही करीब 20 नाली कृषि भूमि मलबे से तबाह हो गई. जिससे परिवार के सामने आजीविका संकट खड़ा हो गया है. पीड़ित हरेंद्र सिंह ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है.