गोरखपुर के रामगढ़ ताल में दो स्पीड बोट आपस में टकराईं; 3 घायल, डूबने से बचे 13 लोग - GORAKHPUR NEWS

गोरखपुर के रामगढ़ ताल दो स्पीड बोट आपस में टकराईं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: रामगढ़ झील में पर्यटकों लेकर निकली दो स्पीड बोट आपस में टकरा गईं. हादसे में तीन लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जबकि 13 लोग डूबने से बच गए. घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई. तब दूसरे बोट वाले और अन्य नाविकों ने पहुंचकर किसी तरह से सबको बाहर निकाला. हालांकि घटना में एक ही परिवार के पति-पत्नी और बच्चा घायल हो गए हैं. इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र पुलिस ने दोनों बोट संचालकों को बुधवार को थाने बुलाया है. बताया जा रहा है, कि जब घटना हुई तब बोट चालक नशे में था. पुलिस उसका भी परीक्षण करा सकती है. घटना सोमवार रात करीब 8 बजे हुई. कुछ पर्यटक मोटर बोट में सवार होकर झील का आनंद उठा रहे थे. एक मोटर बोट वापस प्लेटफार्म की तरफ लौट रही ही थी. वहीं, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स की तरफ से दूसरी बोट यात्रियों को लेकर निकली थी. इसी दौरान दोनों की टक्कर हो गई. इससे बोट पर सवार यात्री पानी में गिर गए. 3 घायल, डूबने से बचे 13 लोग. (Video Credit: ETV Bharat)

संयोग अच्छा था, कि सभी लोग लाइफ जैकेट पहने थे, इसलिए डूबने से बच गए. घटना प्लेटफार्म नंबर पांच और छह के पास हुई. बोट में सवार खोराबार सोनवे निवासी रामअशीष, उनकी पत्नी अंजली और 10 वर्षीय बेटा हिमांशु घायल हो गए हैं. बोट में जैसे ही टक्कर हुई यह लोग झील में गिर पड़े. इस दौरान रामाशीष के पैर में गंभीर चोट लगी. अंजली की कमर में चोट आई, जबकि बेटे हिमांशु का सिर फट गया. रेस्क्यू के बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित परिवार ने बताया कि दूसरी बोट का चालक नशे की हालत में बोट चलाते हुए क्रूज के पास तेजी से मोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी यह टक्कर हो गई. हादसे के बाद रामगढ़ ताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बोट को किनारे कराया. रामाशीष ने बताया कि वह हैदराबाद में काम करते हैं और छुट्टी में घर आए थे. इस दौरान पत्नी और बेटे के साथ इस ताल की सैर करने चले आए और घटना के शिकार हो गए. प्लेटफार्म नंबर पांच से बोट चलवाने वाले गिरीश कोठारी और प्लेटफार्म नंबर छह के संचालक अंशुमान ओझा को बुधवार की सुबह थाने बुलाया गया है. इसके अलावा जीडीए से भी लाइसेंस की शर्त और बोटिंग संचालन की नियमावली मांगी गई है. एक बोट में चालक समेत आठ व दूसरे में पांच लोग सवार थे. थानाध्यक्ष रामगढ़ ताल चितवन सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

