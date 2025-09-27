ETV Bharat / state

दिवाली पर कोटा से गुजरेगी दो एसी स्पेशल ट्रेन, बांद्रा-जयपुर और दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू

रेलवे दिवाली पर ज्यादा यात्रीभार की संभावना को देखते हुए स्पेशल ट्रेन संचालन को लेकर निर्णय किया है.

Kota Railway Station
कोटा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2025

Updated : September 27, 2025

कोटा: दिवाली और छठ पूजा पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे पूजा एक्सप्रेस के नाम से ट्रेनें चला रहा है. ये विशेष ट्रेनें ज्यादा किराए पर चलाई जा रही हैं. त्योहारी सीजन में भी इनमें कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. ऐसी ही दो विशेष ट्रेन वेस्टर्न रेलवे चलाएगा. ये दोनों ट्रेनें कोटा से गुजरेंगी.

वेस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विनीत अभिषेक ने बताया कि पांच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा शुक्रवार को की गई. इनमें शनिवार से बुकिंग शुरू हो गई. पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए यात्री टिकट ले सकेंगे. इनमें बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के सांगानेर के बीच सुपरफास्ट वीकली स्पेशल ट्रेन शामिल है. दूसरी तरफ इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के बीच वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है. ये दोनों गाड़ियां कोटा से गुजरेगी.

ट्रेन और उनका टाइम टेबल

  • बांद्रा-सांगानेर वीकली सुपर फास्ट एसी स्पेशल ट्रेन (2 अक्टूबर से 28 नवंबर): ट्रेन नंबर 09023 बांद्रा टर्मिनस से सांगानेर के बीच 2 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच चलेगी. हर गुरुवार शाम 4:45 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी. अगले दिन सुबह 8:25 बजे कोटा और दोपहर 12:30 बजे सांगानेर पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 09024 सांगानेर से बांद्रा टर्मिनस के बीच 3 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच चलेगी. हर शुक्रवार शाम 4:50 बजे रवाना होकर रात 8:10 पर कोटा और अगले दिन सुबह 11:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. ये ट्रेन आते और जाते समय बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड़, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, चौमहला, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा व सवाई माधोपुर स्टेशन रुकेगी. इसमें थर्ड एसी इकोनामी, थर्ड एसी, सैकंड और फर्स्ट एसी के कोच लगाए गए.
  • इंदौर-हजरत निजामुद्दीन वीकली सुपरफास्ट एसी स्पेशल ट्रेन ( 3 अक्टूबर से 1 दिसंबर): ट्रेन नंबर 09309 इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के लिए 3 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच सप्ताह में दो बार शुक्रवार और रविवार को इंदौर से चलेगी. शाम 5:00 बजे इंदौर से रवाना होकर रात 10:35 बजे कोटा और अगले दिन सुबह 5:00 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09310 हजरत निजामुद्दीन से इंदौर के बीच 4 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच हर सोमवार और शनिवार को चलेगी. ट्रेन निजामुद्दीन से सुबह 8:20 बजे रवाना होगी. दोपहर 2:35 बजे कोटा और रात 9:00 बजे इंदौर पहुंचेगी. रास्ते में मथुरा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, शामगढ़, नागदा, उज्जैन और देवास रुकेगी. इसमें केवल थर्ड और सेकंड एसी कोच रहेंगे.
