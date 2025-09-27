ETV Bharat / state

दिवाली पर कोटा से गुजरेगी दो एसी स्पेशल ट्रेन, बांद्रा-जयपुर और दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू

कोटा: दिवाली और छठ पूजा पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे पूजा एक्सप्रेस के नाम से ट्रेनें चला रहा है. ये विशेष ट्रेनें ज्यादा किराए पर चलाई जा रही हैं. त्योहारी सीजन में भी इनमें कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. ऐसी ही दो विशेष ट्रेन वेस्टर्न रेलवे चलाएगा. ये दोनों ट्रेनें कोटा से गुजरेंगी.

वेस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विनीत अभिषेक ने बताया कि पांच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा शुक्रवार को की गई. इनमें शनिवार से बुकिंग शुरू हो गई. पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए यात्री टिकट ले सकेंगे. इनमें बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के सांगानेर के बीच सुपरफास्ट वीकली स्पेशल ट्रेन शामिल है. दूसरी तरफ इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के बीच वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है. ये दोनों गाड़ियां कोटा से गुजरेगी.