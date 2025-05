ETV Bharat / state

रायबरेली : जिले के डीह थाना क्षेत्र के पछुआ बारा गांव में किसान पर फायरिंग करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि रतिपाल के बेटों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए 50 हजार रुपये की सुपारी दी थी. पुलिस ने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में दो बेटों अशोक और अभय को गिरफ्तार किया है. सीओ सलोन यादवेंद्र बहादुर पाल ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) दो अज्ञात व्यक्तियों ने मारी थी गोली : सीओ सलोन यादवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि एसओजी, सर्विलांस व थाना डीह की संयुक्त टीम ने जायदाद के लिए पिता की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले दो बेटों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि 6 मई को थाना डीह क्षेत्र अंतर्गत परशदेपुर के पास किसान रतिपाल (58) पुत्र गाजी साहू निवासी पछुआरा थाना डीह जनपद रायबरेली अपनी पत्नी रामवती के साथ अपने खेत से आ रहे थे. उसी दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों ने रतिपाल के पैर में गोली मार दी थी. बेदखली का चल रहा है मुकदमा : डीह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर घायल किसान को इलाज के लिये जिला अस्पताल भिजवाया था. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने रविवार को किसान के बेटों अशोक कुमार व अभय चन्द्र उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि हम लोग 6 भाई हैं, जिनमें से तीन भाई अशोक, अभय, धरमचन्द को पिता ने घर से निकाल दिया है. तीन भाई सुनील, बसंतलाल और करमचन्द पिता रतिपाल के साथ रहते हैं. बेदखली का मुकदमा चल रहा है.



पांच हजार रुपये दिया था एडवांस : उन्होंने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पिता मुकदमा न जीत पाएं, इसलिए हम लोग उनको रास्ते से हटाना चाहते थे. जिसके लिये पिछले माह दिल्ली में विजय कुमार उर्फ खूंटी को पिता व बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए 50 हजार रुपये में सुपारी दी थी. जिसमें से पांच हजार रुपये विजय को एडवांस में दिया गया था. आरोपियों ने बताया कि हम लोग दिल्ली में ही रहे. विजय ने गांव जाकर घटना की है या कराई है, इसके बारे में नहीं पता. घटना के बाद विजय ने फोन करके बताया कि तुम्हारा काम हो गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी थाना क्षेत्र के बिरनावां परशदेपुर रोड पर जनपद अमेठी जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया. यह भी पढ़ें : दो लोगों की हत्या कर हड़प लिए साढ़े तीन करोड़, पुलिस ने ऐसे किया साजिश का खुलासा

