50 लाख की स्मैक सहित दो तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज - SMUGGLERS ARRESTED WITH SMACK

भिवाड़ी पुलिस ने दिल्ली निवासी दो आरोपियों को 50 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है.

Both the accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी (ETV Bharat khairthal)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 8:10 PM IST

खैरथल: जिले की भिवाड़ी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 50 लाख रुपए की स्मैक और मोटर साइकिल बरामद की है. भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ा गया. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि बुधवार रात चौपानकी थानाधिकारी द्वारा अजमेरी गेट पर नाकाबंदी के दौरान रात करीब 8 बजे एक मोटर साइकिल आई, जिस पर दो युवक सवार थे. रुकने का इशारा करने पर बाइक चालक पुलिस को चकमा देकर बाइक को भगाने लगा. पुलिस ने बाइक का पीछा कर दोनों को पकड़ा और पूछताछ की. इस पर वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. दोनों युवकों की तलाशी ली, तो एक युवक के पायजामे की जेब में पुड़िया में कुछ मिला.

उन्होंने बताया कि दोनों युवकों को थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ की, तो पुड़िया में अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिला. जिसका वजन 259 ग्राम था. इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस ने दोनों के नाम पते पूछे, तो उन्होंने अपना नाम कमल (23) पुत्र ठाकुरचन्द और कुलदीप (20) पुत्र ओमप्रकाश निवासी बताया. दोनों शंकरपुरा, थाना बुराडी, दिल्ली के रहने वाले हैं. आरोपी स्मैक को अलग-अलग जगह बेचने की फिराक में थे.

