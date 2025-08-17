ETV Bharat / state

सिमडेगा में 60 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, डीसी की सूचना पर हुई कार्रवाई - TWO HEMP SMUGGLERS ARRESTED

सिमडेगा में पुलिस ने 60 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Two smugglers arrested with 60 kg hemp
60 किलो गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read

सिमडेगा: डीसी की सूचना के आधार पर एसडीएम ने कोलेबिरा थाना पुलिस की सहायता से छापेमारी के बाद दो तस्करों को गांजा समेत दबोचा है. ये दोनों तस्कर सफेद रंग की कार से गांजा की तस्करी कर रहे थे. कार तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 60 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है.

सिमडेगा एसपी मोहम्मद अर्शी और प्रभारी एसडीएम के निर्देश पर गांजा जब्त कर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ का रही है. ताकि उनके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों का पता लगाया जा सके.

वहीं अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है. छापेमारी के दौरान एक ट्रैक्टर को अवैध रूप से बालू लादकर ले जाते हुए पकड़ा गया है. जिसे तत्काल जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.

एसडीएम प्रभात रंजन ज्ञानी का बयान (Etv bharat)

सिमडेगा जिले में बालू माफियाओं और अन्य तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ड्रग्स तस्करी और अवैध खनन समाज, पर्यावरण और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है. इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क हैं. ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं: कंचन सिंह, उपायुक्त

दरअसल, डीसी कंचन सिंह के सख्त निर्देश पर जिला प्रशासन ने अवैध कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान तेज किया है. इसी क्रम में एसडीएम प्रभात रंजन ज्ञानी के नेतृत्व में कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

ये भी पढ़ें: ऑपरेशन नार्कोस : नशे के खिलाफ आरपीएफ फ्लाइंग टीम की कार्रवाई, 25 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

ओडिशा के रहने वाले दो गांजा तस्करों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास, पलामू कोर्ट का फैसला

कोडरमा स्टेशन से दबोचा गया गांजा तस्कर, कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस जाने का था प्लान

सिमडेगा: डीसी की सूचना के आधार पर एसडीएम ने कोलेबिरा थाना पुलिस की सहायता से छापेमारी के बाद दो तस्करों को गांजा समेत दबोचा है. ये दोनों तस्कर सफेद रंग की कार से गांजा की तस्करी कर रहे थे. कार तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 60 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है.

सिमडेगा एसपी मोहम्मद अर्शी और प्रभारी एसडीएम के निर्देश पर गांजा जब्त कर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ का रही है. ताकि उनके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों का पता लगाया जा सके.

वहीं अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है. छापेमारी के दौरान एक ट्रैक्टर को अवैध रूप से बालू लादकर ले जाते हुए पकड़ा गया है. जिसे तत्काल जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.

एसडीएम प्रभात रंजन ज्ञानी का बयान (Etv bharat)

सिमडेगा जिले में बालू माफियाओं और अन्य तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ड्रग्स तस्करी और अवैध खनन समाज, पर्यावरण और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है. इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क हैं. ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं: कंचन सिंह, उपायुक्त

दरअसल, डीसी कंचन सिंह के सख्त निर्देश पर जिला प्रशासन ने अवैध कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान तेज किया है. इसी क्रम में एसडीएम प्रभात रंजन ज्ञानी के नेतृत्व में कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

ये भी पढ़ें: ऑपरेशन नार्कोस : नशे के खिलाफ आरपीएफ फ्लाइंग टीम की कार्रवाई, 25 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

ओडिशा के रहने वाले दो गांजा तस्करों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास, पलामू कोर्ट का फैसला

कोडरमा स्टेशन से दबोचा गया गांजा तस्कर, कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस जाने का था प्लान

For All Latest Updates

TAGGED:

सिमडेगा में 60 किलो गांजा बरामदHEMP SEIZED IN SIMDEGAसिमडेगा में गांजा तस्कर गिरफ्तारHEMP SMUGGLER ARRESTED IN SIMDEGATWO HEMP SMUGGLERS ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.