मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, रेलवे ट्रैक पर मिली दो सगी बहनों की लाश, बैंक में थीं PO

मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रेलवे ट्रैक से दो सगी बहनों की लाश मिली है. दोनों बैंक में कार्यरत थी.

muzaffarpur Train accident
मुजफ्फरपुर में दो सगी बहनों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 12:19 PM IST

3 Min Read
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर ओवरब्रिज के के पास ट्रेन से कटकर दो महिलाओं की मौत हो गई है. दोनों मृतक महिलाएं आपस में सगी बहन थीं और बैंक में कार्यरत थीं.

रेलवे ट्रैक पर मिली सगी बहनों की लाश: प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दोनों बहनों की दानापुर-मुजफ्फरपुर इंटरसिटी ट्रेन से गिरकर मौत हुई है. दोनों मृतक बहनों की पहचान श्वेता और श्रुची के रूप में हुई है. बड़ी बहन श्वेता मुजफ्फरपुर के केनरा बैंक में कार्यरत थी.

बैंक में PO थीं दोनों बहनें: छोटी बहन श्रुची स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) मुजफ्फरपुर में नौकरी करती थी. जानकारी के अनुसार दोनों बैंक पीओ के पद पर कार्यरत थीं.

ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही थी: जानकारी के अनुसार, दोनों बहनें अपने मायके पटना के दानापुर से मुजफ्फरपुर ड्यूटी ज्वाइन करने आ रही थीं. भगवानपुर ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ और दोनों की मौके पर मौत हो गई.

परिजनों ने की शवों की पहचान: श्वेता की शादी मधुबनी जिले में हुई थी. उनके पति डिफेंस सर्विस में कार्यरत हैं. बहनों के शव ट्रैक के बीच से बरामद किए गए. पुलिस ने उनके पास मिले मोबाइल फोन से कॉल डिटेल निकालकर परिजनों को सूचना दी और फिर परिजनों ने मौके पर पहुंचकर दोनों की पहचान की.

चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश!: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बहनें जिस ट्रेन से पटना से आ रही थीं, वह जैसे ही भगवानपुर ओवरब्रिज के समीप धीमी हुई, वे उतरने का प्रयास करने लगीं. इसी दौरान दूसरी ओर से तेज गति से गुजर रही एक अन्य ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

पटना में मायका: सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को मौके से केनरा बैंक का आईडी कार्ड मिला, जिससे मृतक महिलाओं की पहचान हुई. जांच में पता चला कि दोनों बहनें मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थीं, लेकिन दानापुर पटना में किराये पर रहती थीं. उनका मायका पटना में ही है.

"स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ट्रेन से उतरते समय ही हादसा हुआ है."- राजीव कुमार, सदर थाना के पुलिस अधिकारी

