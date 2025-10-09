ETV Bharat / state

कानपुर देहात में यमुना में दो सगी बहनें डूबी, एक का शव बरामद

कानपुर देहातः जिले के अमराहट थाना काहेतर के तहत एक हादसा हो गया. यहां यमुना में नहा रही दो सगी बहनें डूब गईं. उनके साथ नहा रही अन्य लड़कियों ने जब ये देखा तो शोर मचाना शुरू किया. दोनों लड़कियां नदी में बह गईं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ टीम की मदद से लापता हुई दोनों लड़कियों की तलाश शुरू की. इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रागनी के शव को बरामद कर लिया.





जानकारी के मुताबिक यह मामला थाना अमरहाट के विलासपुर का है. यहां विलासपुर गांव की रहने वाली 8 लड़कियां झेंझुआं टेसुआ लोक पर्व के विसर्जन के लिए यमुना नदी के तट पर गई थी. विसर्जन के बाद सभी यमुना में नहा रही थी. अचानक 15 वर्षीय रागनी का पैर फिसल गया और वह यमुना नदी में डूबने लगी.



उसके साथ नहा रही 18 वर्षीय बहन प्रानशी ने बचाने का प्रयास किया. इस दौरान वह भी पानी मे फिसल गई. दोनों बहनें पानी मे बह गईं. घटना के बाद साथ नहा रही सहेलियों ने चीख पुकार शुरू की तो लोग पहुंचे. पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस ने एनडीआरएफ टीम की मदद से रागिनी का शव बरामद कर लिया. दूसरी बहन की तलाश जारी है.





अमरहाट थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि रागनी का शव बरामद हो गया है. दूसरी बहन प्रानशी की तलाश की जा रही है. रागनी के पिता सेनापति खेती किसानी करते हैं. पुलिस ने रागिनी के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.



ये भी पढ़ेंः काशी की वासी बनीं स्पेन की मारिया; बोलती हैं फर्राटेदार संस्कृत-हिंदी, वेदों की ज्ञाता, रोज बाबा विश्वनाथ के दर्शन