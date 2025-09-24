ETV Bharat / state

बलिया में दो सगी बहनों की हाइटेंशन वायर के कारण करंट से मौत; JE-SDO के खिलाफ FIR, 5-5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

बलिया: बलिया में रास्ते पर जमा पानी में गिरे तार की वजह से करंट की चपेट में आने के कारण दो सगी बहनों की मौत हो गई. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की. बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजिंग डिवीजन ऑफिसर के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है. साथ ही दोनों के सस्पेंड कर दिया गया है.

सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ती थीं दोनों बहनें: जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के जीरा बस्ती गांव में हाई टेंशन तार गिर गया. इससे दो सगी बहनों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि 15 वर्षीय अल्का 9वीं क्लास तथा 12 वर्षीय आंचल 7वीं क्लास में सेंट जेवियर्स स्कूल (धरहरा) में पढ़ती थीं. बुधवार को छुट्टी के बाद दोनों बस से वापस आयीं. बलिया-सिकन्दरपुर रोड पर उतरने के बाद दोनों सड़क पर जमा पानी से होकर घर जा रही थीं.

डीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की: पानी में टूटकर गिरे के तार से करंट प्रवाहित हो रहा था. इससे दोनों की मौत हो गयी. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जिला चिकित्सालय जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने इस हादसे को बेहद दुखद बताया और कहा कि इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए.