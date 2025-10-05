ETV Bharat / state

वाराणसी में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दो लोगों को रौंदा, परिजनों ने शव सड़क पर रख किया चक्का जाम, कई थानों की फोर्स तैनात

वाराणसी : कछवा-बाबतपुर मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दो लोगों को रौंद दिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने. हालात को देखते हुए एडीसीपी, एसीपी सही कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात है.

स्कूटी सवार अलगू मिश्रा (40) पुत्र प्रेम नाथ मिश्रा और शंकर राम (45) पुत्र पन्ना राम कपसेठी बाजार से अपने गांव बाराडीह लौट रहे थे. इसी दौरान भुसौला गांव के सामने तेज रफ्तार आ रही आर्टिगा कार ने सामने से आ रहे स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति सड़क पर गिर गए और मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मौका पाते ही अर्टिगा चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया.

दुर्घटना देख आसपास के लोग पहुंचे और पहचान की. सूचना पर रोते-बिलखते परिजन और ग्रामीण भी आ गये. इसके बाद हंगामा होने लगा. शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. ग्रामीणों की मांग है कि मृतकों के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाए.