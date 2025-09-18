ETV Bharat / state

कुएं में मिली दो बच्चियों की लाश, इलाके में सनसनी

गिरिडीह में दो बच्चियों की लाश कुएं में मिली है.

two schoolgirls bodies recovered from well in Giridih
सरिया थाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बगोदर,गिरिडीह: गिरिडीह जिला में गुरुवार को एक बड़ी घटना घटी है. यहां कुआं में डूबने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है. शव को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. घटना सरिया थाना क्षेत्र के चिरूवां गांव की है. मृतकों की पहचान इसी गांव की गुलाबसा खातून और जाहिदा परवीन के रूप में की गई है.

ये दोनों उत्क्रमित उच्च विद्यालय चिरूवां की छात्रा थी. रोज की तरह दोनों गुरुवार को स्कूल गई थीं. इसी बीच दोपहर एक बजे से दोनों के गायब होने की सूचना मिली, तब दोनों की खोजबीन की जाने लगी. इसी बीच स्कूल से थोड़ी दूर स्थित एक कुआं के चबुतरा पर एक छात्रा का दुपट्टा मिला.

जानकारी देते परिजन (ETV Bharat)

इसपर लोगों को संदेह हुआ तब झागर डालकर दोनों की कुआं में खोज की जाने लगी. इसी बीच पहले एक छात्रा की और फिर दूसरी छात्रा का शव कुआं से बरामद किया गया. शव बरामद होते ही परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया. इस घटना की सूचना सरिया पुलिस को दी गई. पुलिस ने दोनों के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए बगोदर लाई. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. सरिया थाना प्रभारी नें बताया कि कुएं में बच्चियों की लाश मिली है. इस घटना की जांच चल रही है.

बच्चियों के परिजन जहिरुद्दीन अली ने बताया कि दोनों बच्चियां कक्षा 9 में पढ़ती थीं. गुरुवार की दोपहर में हल्ला हुआ कि दोनों लापता है. काफी खोजबीन के बाद दोनों की लाश कुएं में मिली. परिजन ने कहा कि घटना की जांच होनी चाहिए.

इसे भी पढे़ं- पैर में जंजीर बंधा हुआ लड़की का शव बरामद! पुलिस ने कहा- हत्या कर शव को फेंका

इसे भी पढे़ं- मयूराक्षी नदी में नहाने गए चार छात्र डूबे, सभी के शव बरामद

इसे भी पढ़ें- धनबाद के लोदना में 6 दिन से लापता बीसीसीएल कर्मी का शव बंद आवास में मिला, हत्या की आशंका

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL GIRLS BODIES RECOVEREDGIRIDIHBODIES RECOVERED FROM WELLलापता छात्राओं का शव बरामदGIRLS BODIES RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.