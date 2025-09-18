ETV Bharat / state

कुएं में मिली दो बच्चियों की लाश, इलाके में सनसनी

बगोदर,गिरिडीह: गिरिडीह जिला में गुरुवार को एक बड़ी घटना घटी है. यहां कुआं में डूबने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है. शव को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. घटना सरिया थाना क्षेत्र के चिरूवां गांव की है. मृतकों की पहचान इसी गांव की गुलाबसा खातून और जाहिदा परवीन के रूप में की गई है.

ये दोनों उत्क्रमित उच्च विद्यालय चिरूवां की छात्रा थी. रोज की तरह दोनों गुरुवार को स्कूल गई थीं. इसी बीच दोपहर एक बजे से दोनों के गायब होने की सूचना मिली, तब दोनों की खोजबीन की जाने लगी. इसी बीच स्कूल से थोड़ी दूर स्थित एक कुआं के चबुतरा पर एक छात्रा का दुपट्टा मिला.

जानकारी देते परिजन

इसपर लोगों को संदेह हुआ तब झागर डालकर दोनों की कुआं में खोज की जाने लगी. इसी बीच पहले एक छात्रा की और फिर दूसरी छात्रा का शव कुआं से बरामद किया गया. शव बरामद होते ही परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया. इस घटना की सूचना सरिया पुलिस को दी गई. पुलिस ने दोनों के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए बगोदर लाई. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. सरिया थाना प्रभारी नें बताया कि कुएं में बच्चियों की लाश मिली है. इस घटना की जांच चल रही है.