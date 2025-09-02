ETV Bharat / state

शहडोल के स्कूल से हाफ टाइम में निकल नदी नहाने पहुंच गए दो मासूम, थोड़ी ही देर में आई बुरी खबर - 2 CHILDREN DROWNED IN SHAHDOL

शहडोल के सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत दादर गांव के चूदी नदी का मामला, पांचवी और छठवीं के छात्र थे दोनों बच्चे

2 CHILDREN DROWNED IN SHAHDOL
दो मासूम बच्चे नदी में नहाने के दौरान में डूब गए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 8:12 PM IST

शहडोल: शहडोल में आज एक दुखद हादसे में दो मासूम बच्चे नदी में नहाने के दौरान में डूब गए. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है. पूरा मामला शहडोल के सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत दादर गांव के चूदी नदी का है. यहां के दो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल गए थे. स्कूल में हाफ टाइम के दौरान दोनों बिना किसी को बताए स्कूल से निकल गए और फिर नदी में जाकर नहाने लगे. इसी दौरान दोनों बच्चे डूब गए.

गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पांचवी और छठवी के छात्र थे दोनों बच्चे

दोनों छात्र गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते थे. संदीप कक्षा पांचवी और सौरभ छठवीं क्लास में पढ़ता था. इन दिनों शहडोल जिले में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिससे सभी नदी-नाले उफान पर हैं. क्षेत्र की चूदीं नदी भी इन दिनों उफान पर चल रही है. नदी में काफी पानी भर गया है.

दोनों बच्चे नहाने के लिए इसी नदी में उतर गए और गहरे पानी में फंस गए. जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई. बच्चों के डूबने की खबर जैसे ही आसपास के ग्रामीणों को लगी वे तुरंत उनको बचाने के लिए नदी की ओर दौड़े लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका.

सीधी थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को तलाशने की कोशिश शुरू हुई. काफी तलाश के बाद उनके शव को बरामद कर लिया गया है. घटनाक्रम को लेकर सीधी थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया "दोनों बच्चे स्कूल में हॉफ टाइम में चुपके से खेल के मैदान से ही भाग गए थे. उनकी तलाश भी की जा रही थी. दोनों बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई."

SHAHDOL NEWS2 CHILDREN DIED DUE TO DROWNING2 SCHOOL CHILDREN DROWNED SHAHDOLSHAHDOL SCHOOL CHILDREN DROWNED2 CHILDREN DROWNED IN SHAHDOL

