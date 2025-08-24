ETV Bharat / state

नकली पुलिस बनकर लूटने वाले बदमाशों का असली पुलिस से सामना, फिर... - BANDA NEWS

बांदा पुलिस ने ईरानी गैंग के दो लुटेरों को किया गिरफ्तार, दोनों मुठभेड़ में घायल.

मुठभेड़ दो बदमाश घायल
मुठभेड़ दो बदमाश घायल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read

बांदा: यूपी के बांदा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के दो लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. इस दौरान दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों घायल हो गया. घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों लुटेरे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो फर्जी पुलिस बनकर लोगों से लूट, छिनैती, चोरी व टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस ने इसके पास से लूटे गए जेवरात, पुलिस आई कार्ड, दो तमंचे व कारतूस बरामद किए है.

जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले बांदा में एक महिला के साथ दो बदमाशों ने टप्पेबाजी की थी. इसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई थी. इस बीच शनिवार की देर पुलिस को सूचना मिली कि मटौंध क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव के पास अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के दो लुटेरे किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. जैसे सी मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गए. फिलहाल घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है.


पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के नाम सलमान और साहिल है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले है. इन लोगों के बारे में ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से जानकारी हुई थी. दोनों ने हाल ही में शहर में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया था. साथ ही इनके द्वारा पूर्व में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है. गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रहे हैं. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़: 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया मारा गया; हत्या-लूट के 9 मामलों में था वांछित
यह भी पढ़ें: बांदा में सर्राफ कारोबारी से लूट; पुलिस ने 3 लुटेरों को पकड़ा, गैंग लीडर के पैर में मारी गोली, रुपये और हथियार बरामद

बांदा: यूपी के बांदा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के दो लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. इस दौरान दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों घायल हो गया. घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों लुटेरे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो फर्जी पुलिस बनकर लोगों से लूट, छिनैती, चोरी व टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस ने इसके पास से लूटे गए जेवरात, पुलिस आई कार्ड, दो तमंचे व कारतूस बरामद किए है.

जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले बांदा में एक महिला के साथ दो बदमाशों ने टप्पेबाजी की थी. इसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई थी. इस बीच शनिवार की देर पुलिस को सूचना मिली कि मटौंध क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव के पास अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के दो लुटेरे किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. जैसे सी मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गए. फिलहाल घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है.


पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के नाम सलमान और साहिल है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले है. इन लोगों के बारे में ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से जानकारी हुई थी. दोनों ने हाल ही में शहर में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया था. साथ ही इनके द्वारा पूर्व में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है. गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रहे हैं. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़: 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया मारा गया; हत्या-लूट के 9 मामलों में था वांछित
यह भी पढ़ें: बांदा में सर्राफ कारोबारी से लूट; पुलिस ने 3 लुटेरों को पकड़ा, गैंग लीडर के पैर में मारी गोली, रुपये और हथियार बरामद

For All Latest Updates

TAGGED:

IRANI GANG ENCOUNTERIRANI GANGUP NEWSENCOUNTER IN BANDABANDA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शंकर कनौजिया एनकाउंटर; खूंखार बदमाश हत्या के बाद काट लेता था सिर, 16 साल की उम्र से कर रहा था अपराध

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द

यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

बाराबंकी का हाईटेक ग्रो-फार्म बना कृषि पर्यटन सेंटर; पद्मश्री रामसरन वर्मा ने किया विकसित, हैरान करने वाली तकनीक से कर रहे खेती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.