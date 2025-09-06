ETV Bharat / state

झांसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बांध में डूबे दो सगे भाई, खुद को बताया था तैराक, एक को बचाया गया

लहचूरा बांध में नहाने उतरे दो सगे भाई डूब गए. एक को लोगों ने बचा लिया, लेकिन दूसरा पानी के तेज बहाव में बह गया.

मौके पर पहुंचे परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की. दीपू की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 4:53 PM IST

झांसी : गणेश विसर्जन के दौरान खुद को तैराक बताते हुए लहचूरा बांध में नहाने उतरे दो सगे भाई डूब गए. एक को लोगों ने सुरक्षित बचा लिया, लेकिन दूसरा पानी के तेज बहाव में बह गया. घटना शनिवार दोपहर की है. पुलिस और गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं.

लहचूरा थाना क्षेत्र के लहचूरा बांध में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है. इसी बीच तेज बहाव में नहाने उतरे दो सगे भाई हादसे का शिकार हो गए. ग्राम सिजारी का दीपू (20) पुत्र कैलाश रायकवार अपने बड़े भाई सेवक (25) के साथ गणपति विसर्जन में शामिल होने बांध पर गया था.

लहचूरा थाना प्रभारी सरिता मिश्रा ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान बांध पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. किसी को भी पानी में उतरने की इजाजत नहीं थी. दीपू अपने बड़े भाई सेवक के साथ बाइक से आया और दोनों भाई पानी की तेज धार में नहाने के लिए उतरने लगे.

वहां मौजूद पुलिस कर्मी और ग्रामीणों ने उन्हें काफी रोक तो वह खुद को मछली पकड़ने वाला और तैराक बताते हुए पानी में कूद गए. देखते ही देखते दोनों भाई पानी में डूबने लगे. दोनों भाइयों की आवाज सुन तुरंत रेस्क्यू किया गया. सेवक को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन दीपू पानी की तेज धार में बह गया.

लहचूरा थाना प्रभारी ने बताया, गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया और दीपू को तलाश शुरू की गई. लगातार रेस्क्यू अभियान चल रह है. सूचना पर युवकों के पिता और परिजन भी मौके पर पहुंचे. पिता ने बताया कि उनके परिवार में सभी बहुत अच्छे तैराक हैं और गहरे पानी में मछली पकड़ने का काम करते हैं. वहीं मौके पर मौजूद ने बताया कि दोनों भाई नशे में थे इसी कारण ये हादसा हुआ है.

