झांसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बांध में डूबे दो सगे भाई, खुद को बताया था तैराक, एक को बचाया गया

मौके पर पहुंचे परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की. दीपू की तलाश की जा रही है. ( Photo Credit; jhansi Police )

झांसी : गणेश विसर्जन के दौरान खुद को तैराक बताते हुए लहचूरा बांध में नहाने उतरे दो सगे भाई डूब गए. एक को लोगों ने सुरक्षित बचा लिया, लेकिन दूसरा पानी के तेज बहाव में बह गया. घटना शनिवार दोपहर की है. पुलिस और गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं.

लहचूरा थाना क्षेत्र के लहचूरा बांध में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है. इसी बीच तेज बहाव में नहाने उतरे दो सगे भाई हादसे का शिकार हो गए. ग्राम सिजारी का दीपू (20) पुत्र कैलाश रायकवार अपने बड़े भाई सेवक (25) के साथ गणपति विसर्जन में शामिल होने बांध पर गया था.

लहचूरा थाना प्रभारी सरिता मिश्रा ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान बांध पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. किसी को भी पानी में उतरने की इजाजत नहीं थी. दीपू अपने बड़े भाई सेवक के साथ बाइक से आया और दोनों भाई पानी की तेज धार में नहाने के लिए उतरने लगे.