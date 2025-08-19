जयपुर: राजधानी जयपुर में एक ही परिवार के तीन बच्चे लापता होने से हड़कंप मच गया. ये तीनों बच्चे गत 14 अगस्त को स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे. वापस घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. इस बीच पता चला कि वे 14 अगस्त को स्कूल भी नहीं गए. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. हालांकि, इनके घर पर एक नोट भी मिला है. जिसमें लिखा है कि पांच साल तक उनकी तलाश नहीं की जाए.

सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल जैमन ने बताया, सांगानेर निवासी विजयसिंह के दो बेटे मोहित सिंह (10) व नितिन सिंह 14 अगस्त को सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकले थे. उनकी बहन का बेटा अरमान (9) भी अपने घर से स्कूल के लिए निकला था. वे जब शाम तक घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. परिजनों ने स्कूल में संपर्क किया तो पता चला कि वे अपनी-अपनी स्कूल पहुंचे ही नहीं. इस पर परिजनों ने मोहित व नितिन के अपहरण की रिपोर्ट सांगानेर सदर थाने में और अरमान के अपहरण की रिपोर्ट बजाज नगर थाने में दर्ज करवाई.

लापता बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस, खंगाले सीसीटीवी (ETV Bharat Jaipur)

गांधी नगर स्टेशन के पास मिली लोकेशन: उन्होंने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की. घर से लेकर उनकी स्कूल तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो सामने आया कि ये तीनों बच्चे गत 14 अगस्त को सुबह गांधी नगर रेलवे स्टेशन के आसपास दिखाई दिए. यहां पहुंचने से पहले उन्होंने कपड़े भी बदल लिए थे. इसके बाद वे कहां गए, फिलहाल इसका सुराग नहीं मिल पाया है.

तीन में से दो के पास मोबाइल, लेकिन स्विच ऑफ: पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि मोहित और अरमान के पास मोबाइल हैं, लेकिन दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे हैं. मोहित-नितिन के पिता विजयसिंह पिकअप चलाते हैं. जबकि अरमान के पिता होटल में काम करते हैं. जांच में सामने आया है कि मोहित और नितिन ने अपने घर पर एक नोट भी छोड़ा है. जिसमें लिखा है कि उनकी पांच साल तक तलाश नहीं की जाए.

एसीपी बोले, पल-पल की अपडेट ले रहे: वहीं, इस पूरे मामले को लेकर मालवीय नगर एसीपी आदित्य पूनिया का कहना है कि बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस टीम को कुछ तकनीकी साक्ष्य मिले हैं. जिनका विश्लेषण कर हर पल की अपडेट ली जा रही है. सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. जिन पर काम किया जा रहा है. फिलहाल, मामला जांच में है और जल्द ठोस नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद है.