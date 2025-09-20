चित्तौड़गढ़ में पकड़ा 40 लाख का गांजा, ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार
पुलिस ने मेडीखेड़ा पुलिया के पास ट्रक से करीब दो क्विंटल गांजा पकड़ा.
Published : September 20, 2025 at 8:55 AM IST
चित्तौड़गढ़: गंगरार थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा सिक्सलेन पर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. नाकाबंदी में ट्रक से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है. इस मामले में ट्रक के चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ की जा रही है. गंगरार थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया.
गंगरार के सीआई डीपी दाधीच ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा सिक्सलेन स्थित मेडीखेड़ा पुलिया के पास सर्विस रोड पर नाकाबंदी की. इस दौरान चित्तौड़गढ़-उदयपुर की तरफ से ट्रक आता दिखा. उदयपुर पासिंग ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो वाहन के केबिन में सीटों के नीचे और केबिन की छत पर खाकी पैकेट छुपाए मिले. पैकेट प्लास्टिक टेप से चिपकाए थे. टेप हटा जांच की तो गांजा मिला. ट्रक से कुल 47 पैकेट से एक क्विंटल 97 किलो 65 ग्राम गांजा बरामद हुआ.
चालक-खलासी गिरफ्तार: सीआई दाधीच ने बताया कि ट्रक चालक गंगरार क्षेत्र के सुलीखेड़ा निवासी राजू पुत्र रतनलाल बैरवा तथा खलासी भीलवाड़ा जिले के रूपपुरा निवासी संपत पुत्र रामेश्वर बंजारा को गिरफ्तार किया. पुलिस ने ट्रक एवं गांजा जब्त कर लिया. अग्रिम अनुसंधान एवं कार्रवाई की जा रही है. इधर, पुलिस को शक है कि यह गांजा राज्य से बाहर जाना था. आरोपियों से पूछताछ में और खुलासे की संभावना है. गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ जिले में लंबे समय बाद पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है.