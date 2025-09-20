ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में पकड़ा 40 लाख का गांजा, ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: गंगरार थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा सिक्सलेन पर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. नाकाबंदी में ट्रक से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है. इस मामले में ट्रक के चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ की जा रही है. गंगरार थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया.

गंगरार के सीआई डीपी दाधीच ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा सिक्सलेन स्थित मेडीखेड़ा पुलिया के पास सर्विस रोड पर नाकाबंदी की. इस दौरान चित्तौड़गढ़-उदयपुर की तरफ से ट्रक आता दिखा. उदयपुर पासिंग ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो वाहन के केबिन में सीटों के नीचे और केबिन की छत पर खाकी पैकेट छुपाए मिले. पैकेट प्लास्टिक टेप से चिपकाए थे. टेप हटा जांच की तो गांजा मिला. ट्रक से कुल 47 पैकेट से एक क्विंटल 97 किलो 65 ग्राम गांजा बरामद हुआ.