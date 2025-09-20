ETV Bharat / state

जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार , पानी के पाइप के सहारे फांदी दीवार

जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार हो गए. बताया जा रहा है कि दोनों दीवार कूद कर भागे हैं.

जयपुर सेंट्रल जेल
जयपुर सेंट्रल जेल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है. शनिवार अल सुबह करीब 3:30 बजे कैदी पानी के पाइप के सहारे दीवार कूद कर फरार हो गए. सुबह कैदियों की गिनती के समय मामले का पता चला. जेल कर्मचारियों ने अधिकारियों को बंदियों के फरार होने की जानकारी दी. कैदियों के फरार होने का पता चलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. जेल कर्मियों ने तलाशी अभियान शुरू किया. मामले की जानकारी मिलते जेल विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं, जेल डीजी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

जेल एडीजी रुपिंदर सिंह ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल से दो बंदी फरार हुए हैं. एक बंदी करौली जिले का रहने वाला और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. दोनों बंदी जेल के बाथरूम से निकलकर दीवार पर चढ़कर फरार हुए हैं. पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दीवार पर पानी का पाइप लटका हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि पानी के पाइप के सहारे कूद कर फरार हुए हैं.

पढे़ं. टॉयलेट ले जाने के समय सुरक्षाकर्मी को चकमा देकर रफूचक्कर हुआ कैदी

जयपुर सेंट्रल जेल में बंद बंदी अनस कुमार और नवल किशोर महावर फरार हुए हैं. सुबह करीब 3:30 बजे दोनों जेल की दीवार कूदकर फरार हो गए. दीवार पर पानी का पाइप लटका हुआ था. पाइप के सहारे जेल से फरार होने की जानकारी सामने आई है. बंदियों के फरार होने की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. जेल विभाग के उच्च अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. दोनों बंदी इसी सप्ताह जेल में आए थे. बंदी अनस चोरी के मामले में 15 सितंबर को जेल में पहुंचा था, जबकि बंदी नवल किशोर चोरी के मामले में 17 सितंबर को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था.

जेल डीजी गोविंद गुप्ता पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है. जेल डीजी ने जेल आईजी विक्रम सिंह को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. पूरे घटनाक्रम में जिस भी अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही रही है, उस पर जल्द गाज गिर सकती है. जेल विभाग के आला अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वहीं, पुलिस की टीम में दोनों बंदियों की तलाश में जुट गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAIPUR CENTRAL JAILPRISONERS ESCAPED FROM CENTRAL JAIजेल से दीवार कूद कर भागे दो कैदीPRISONERS ESCAPED FROM JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल: जनजातीय व्यंजनों की महक से सराबोर हुआ झीलों का शहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.