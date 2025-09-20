ETV Bharat / state

जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार , पानी के पाइप के सहारे फांदी दीवार

Published : September 20, 2025 at 11:04 AM IST

जयपुर : जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है. शनिवार अल सुबह करीब 3:30 बजे कैदी पानी के पाइप के सहारे दीवार कूद कर फरार हो गए. सुबह कैदियों की गिनती के समय मामले का पता चला. जेल कर्मचारियों ने अधिकारियों को बंदियों के फरार होने की जानकारी दी. कैदियों के फरार होने का पता चलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. जेल कर्मियों ने तलाशी अभियान शुरू किया. मामले की जानकारी मिलते जेल विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं, जेल डीजी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. जेल एडीजी रुपिंदर सिंह ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल से दो बंदी फरार हुए हैं. एक बंदी करौली जिले का रहने वाला और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. दोनों बंदी जेल के बाथरूम से निकलकर दीवार पर चढ़कर फरार हुए हैं. पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दीवार पर पानी का पाइप लटका हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि पानी के पाइप के सहारे कूद कर फरार हुए हैं. पढे़ं. टॉयलेट ले जाने के समय सुरक्षाकर्मी को चकमा देकर रफूचक्कर हुआ कैदी