गढ़वा में दो निजी क्लिनिक में दो गर्भवती महिलाओं की मौत, सिविल सर्जन ने कहा- करेंगे जांच - IRREGULARITIES IN PRIVATE HOSPITAL

गढ़वा में दो निजी क्लिनिक में दो गर्भवती महिलाओं की मौत से परिजनों ने हंगामा किया.

Two pregnant women died in two private clinics in Garhwa
निजी अस्पताल के बाद जांच करते पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 1:07 PM IST

गढ़वाः जिला मुख्यालय में दो निजी क्लिनिक में अनियमितता देखने को मिली. यहां दो अलग अलग क्लिनिक में दो गर्भवती महिला की मौत हो गयी. इसको लेकर इलाके में सनसनी है, साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की बात कही जा रही है.

महिला की मौत के बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया. परिजन एवं स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए दोनों निजी अस्पताल मे पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जबकि स्वास्थ विभाग जांच में जुटी है.

जानकारी देते परिजन, सिविल सर्जन और पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

पहला मामला गढ़वा सेवा सदन नामक क्लिनिक का है. सदर थाना क्षेत्र के अन्नराज नावाडीह गांव निवासी जैरून बीबी गर्भवती थी प्रसव कराने इसी इसी क्लिनिक में आई थी. परिजन खुश थे कि घर पर एक नया मेहमान आ रहा है लेकिन क्या पता था कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मां की मौत हो जाएगी. परिजन डॉक्टर की लापरवाही से मौत की वजह बता रहे है. इस हंगामे को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस पदाधिकारी ने बताया की जांच चल रही है.

दूसरी मौत हुई शहर के चिनियां रोड मे जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. नगर उंटारी के कोलझीकी गांव निवासी उषा देवी की मौत हो गई है. नगर उंटारी सामुदायिक अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की स्थिति गंभीर हो गई आननफानन में इलाज के लिए निजी क्लिनिक मिलाप सेंटर में भर्ती किया गया जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. मृतक महिला के पति ने लापरवाही से मौत का कारण बताया.

मेरी पत्नी की मौत डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है. मेरी पत्नी का प्रसव इसी अस्पताल में हुआ. प्रसव के बाद मरीज को चक्कर आने की शिकायत पर उसे दोबारा क्लिनिक में लाया गया. लेकिन यहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि मरीज को ज्यादा दिक्कत है उसे डालटनगंज ले जाइये. लेकिन मुझे कुछ लोगों से पता चला कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है और निधन के बाद भी उसे पंप करके जिंदा बताया गया. -उमेश विश्वकर्मा, मृतका के पति.

अभी मुझे इन सब मामलों की जानकारी नहीं लेकिन हम इंवेस्टिगेट करते हैं कि देखते हैं क्या मामला है. -डॉ. जॉन कनेडी, सिविल सर्जन.

