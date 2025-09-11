झंडा विवाद मामला: दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, आदतन बदमाश को भेजा गया जेल
उतई थाना क्षेत्र के मचांदुर गांव में आर्मी जवान के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है.वहीं आदतन बदमाश जेल भेजा गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 7:22 PM IST
दुर्ग : उतई थाना के मचांदुर चौकी क्षेत्र के मचांदुर गांव में आर्मी के जवान के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 2 पुलिस कर्मियों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है. वही मचांदुर चौकी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी असलम खान को गिरफ्तार किया है. असलम खान के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक रिकार्ड दर्ज होने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा है.
क्या है पूरा मामला ?: पूरा विवाद 3 सितंबर को मचांदुर गांव का है. जहां गांव में रहने वाले आर्मी के जवान कौशल निषाद रात में अपने घर की छत पर भगवा झंडा लगा रहा था. इसी दौरान मचांदुर चौकी के दो आरक्षक मौके पर पहुंचे . उसे झंडा लगाने से मना कर दिया. इस दौरान दोनों आरक्षकों ने आर्मी जवान के साथ गाली गलौज की. जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था.
भाजयुमो ने घर पर लगाया था झंडा : इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा समेत अन्य हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला दिया. जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मचांदुर गांव के आर्मी के जवान के घर पहुंचकर भगवा झंडा लगाया था. इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग एसएसपी ने पहले ही दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया था. इसके बाद एसएसपी ने मचांदुर चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेश देवांगन और आरक्षक रामकृष्ण दास को निलंबित कर दिया.
एसएसपी के आदेश में क्या ?: एसएसपी ने आदेश में कहा है कि दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा विवाद के दौरान कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवम् अनुशासनहीनता पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है.वहीं जवान के परिजनों को शिकायत के आधार पर असलम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी असलम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.आरोपी असलम खान के खिलाफ कई ऑपराधिक रिकार्ड दर्ज होने के कारण असलम खान के खिलाफ पुलिस जिला बदर की कार्यवाही के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेज दिया है.
मचांदुर गांव में झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद में दो पुलिसकमियों को निलंबन की कार्यवाही की है. वहीं शिकायत के आधार पर असलम खान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है-अभिषेक झा, एएसपी दुर्ग ग्रामीण
वहीं जवान के परिजनों को शिकायत के आधार पर असलम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी असलम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है. आरोपी असलम खान के खिलाफ कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होने के कारण असलम खान के खिलाफ पुलिस जिला बदर की कार्यवाही के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेज दिया है.
