झंडा विवाद मामला: दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, आदतन बदमाश को भेजा गया जेल

दुर्ग : उतई थाना के मचांदुर चौकी क्षेत्र के मचांदुर गांव में आर्मी के जवान के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 2 पुलिस कर्मियों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है. वही मचांदुर चौकी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी असलम खान को गिरफ्तार किया है. असलम खान के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक रिकार्ड दर्ज होने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा है.

क्या है पूरा मामला ?: पूरा विवाद 3 सितंबर को मचांदुर गांव का है. जहां गांव में रहने वाले आर्मी के जवान कौशल निषाद रात में अपने घर की छत पर भगवा झंडा लगा रहा था. इसी दौरान मचांदुर चौकी के दो आरक्षक मौके पर पहुंचे . उसे झंडा लगाने से मना कर दिया. इस दौरान दोनों आरक्षकों ने आर्मी जवान के साथ गाली गलौज की. जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था.

पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजयुमो ने घर पर लगाया था झंडा : इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा समेत अन्य हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला दिया. जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मचांदुर गांव के आर्मी के जवान के घर पहुंचकर भगवा झंडा लगाया था. इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग एसएसपी ने पहले ही दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया था. इसके बाद एसएसपी ने मचांदुर चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेश देवांगन और आरक्षक रामकृष्ण दास को निलंबित कर दिया.