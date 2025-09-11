ETV Bharat / state

झंडा विवाद मामला: दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, आदतन बदमाश को भेजा गया जेल

उतई थाना क्षेत्र के मचांदुर गांव में आर्मी जवान के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है.वहीं आदतन बदमाश जेल भेजा गया.

flag dispute on Machandur
दो पुलिसकर्मी सस्पेंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : उतई थाना के मचांदुर चौकी क्षेत्र के मचांदुर गांव में आर्मी के जवान के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 2 पुलिस कर्मियों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है. वही मचांदुर चौकी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी असलम खान को गिरफ्तार किया है. असलम खान के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक रिकार्ड दर्ज होने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा है.

क्या है पूरा मामला ?: पूरा विवाद 3 सितंबर को मचांदुर गांव का है. जहां गांव में रहने वाले आर्मी के जवान कौशल निषाद रात में अपने घर की छत पर भगवा झंडा लगा रहा था. इसी दौरान मचांदुर चौकी के दो आरक्षक मौके पर पहुंचे . उसे झंडा लगाने से मना कर दिया. इस दौरान दोनों आरक्षकों ने आर्मी जवान के साथ गाली गलौज की. जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था.

Two policemen suspended
पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजयुमो ने घर पर लगाया था झंडा : इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा समेत अन्य हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला दिया. जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मचांदुर गांव के आर्मी के जवान के घर पहुंचकर भगवा झंडा लगाया था. इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग एसएसपी ने पहले ही दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया था. इसके बाद एसएसपी ने मचांदुर चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेश देवांगन और आरक्षक रामकृष्ण दास को निलंबित कर दिया.

एसएसपी के आदेश में क्या ?: एसएसपी ने आदेश में कहा है कि दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा विवाद के दौरान कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवम् अनुशासनहीनता पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है.वहीं जवान के परिजनों को शिकायत के आधार पर असलम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी असलम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.आरोपी असलम खान के खिलाफ कई ऑपराधिक रिकार्ड दर्ज होने के कारण असलम खान के खिलाफ पुलिस जिला बदर की कार्यवाही के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेज दिया है.

झंडा विवाद मामला, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मचांदुर गांव में झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद में दो पुलिसकमियों को निलंबन की कार्यवाही की है. वहीं शिकायत के आधार पर असलम खान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है-अभिषेक झा, एएसपी दुर्ग ग्रामीण

Two policemen suspended
असलम खान को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं जवान के परिजनों को शिकायत के आधार पर असलम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी असलम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है. आरोपी असलम खान के खिलाफ कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होने के कारण असलम खान के खिलाफ पुलिस जिला बदर की कार्यवाही के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेज दिया है.

चिखली चौकी हत्याकांड : पीड़ित परिवार से डॉ रमन सिंह ने की मुलाकात, नई चौकी खोलने समेत न्याय दिलाने का दिया भरोसा

जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होने से जनता परेशान, सीएम मंत्रियों पर जनता से दूर होने का आरोप

उत्तर बस्तर का नक्सली रामधेर बना सीसी मेंबर, अब 1 करोड़ का इनामी, नक्सल संगठन में बड़ा बदलाव

For All Latest Updates

TAGGED:

FLAG DISPUTE ON MACHANDURHABITUAL CRIMINAL SENT TO DURG JAILमचांदुरझंडा विवादTWO POLICEMEN SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.