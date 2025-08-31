अमरोहा : सैंदनगली थाना पुलिस ने 40 लाख रुपये की स्मैक बरामद की है. तस्करी में दो सिपाही समेत 6 को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से 1 किलो 340 ग्राम स्मैक मिला है. दोनों सिपाही अमरोहा के आदमपुर थाने में तैनात थे. सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

एएसपी अखिलेश भदोरिया ने बताया कि थाना सैंदनगली पुलिस टीम ने स्मैक तस्करी में दो सिपाही योगेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश गौतम निवासी जहांगीरपुर थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर और आशु सैनी पुत्र जयपाल सिंह निवासी बहरामगढ़ थाना भौराकलां जिला मुजफ्फरनगर को पकड़ा है. इनके अलावा एक नाबालिग सहित चार स्मैक तस्करों को दबोचा है. गिरफ्तार आरोपियों में गौरव कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी गांव सांथलपुर, नाजिम पुत्र आस मोहम्मद निवासी गांव गारापुर थाना आदमपुर, आदिल पुत्र यूसुफ निवासी गांव फूलपुर थाना रहरा जिला अमरोहा है.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. (Video Credit; ETV Bharat)

एएसपी ने बताया, 19 जुलाई को मयंक स्मैक लेकर आया था. मयंक ने गौरव को स्मैक के बारे में बताया. गौरव ने नाजिम के साथ मिलकर प्लानिंग बनाया कि मयंक से स्मैक लेकर खुद बेचेंगे. नाजिम की ढ़बारसी चौकी के सिपाहियों से जान-पहचान थी. नाजिम ने प्लानिंग के तहत बताया, उसका दोस्त गौरव और मयंक यादव के पास स्मैक है. हम लोग स्मैक लेने जाएंगे इसी दौरान दोनों पुलिस वाले वहां छापा मार देंगे.

सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ. योजना के मुताबिक, दोनों पुलिस कर्मियों ने छापा मारा तो मयंक अपने एक साथी के साथ मौके से भाग निकला. स्मैक नाजिम को मिल गया. तभी से आरोपी स्मैक बचेने की फिराक में थे. सैंदनगली पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी वैगनआर कार की चेकिंग ली गई तो स्मैक मिली. कार में दो सिपाही और चार तस्कर सवार थे. सभी स्मैक दिल्ली बेचने जा रहे थे.

एएसपी अखिलेश भदोरिया ने बताया, बरामद स्मैक की कीमत 40 लाख रुपये आंकी गई है. आरोपियों के पास से एक कार, पांच मोबाइल और 3490 रुपए बरामद हुए हैं. आरोपियों की प्लानिंग थी कि स्मैक बेचकर पैसे आपस में बांट लिए जाएंगे. फिलहाल पुलिस ने दोनों सिपाहियों समेत सभी 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है.

