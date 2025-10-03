ETV Bharat / state

बिहार में बदमाशों ने दो युवकों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत, दूसरा पटना रेफर

छपरा में बदमाशों ने दशहरा के दिन दो युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई है. पढ़ें खबर.

Murder in Chapra
छपरा में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2025 at 11:30 AM IST

छपरा: बिहार के सारण जिले में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है. भेल्दी थाना क्षेत्र के जलालपुर चौक पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.

अपराधियों ने दो युवकों को मारी गोली: मृत युवक की पहचान भेल्दी थाना क्षेत्र के खरीदाहा गांव निवासी विनोद पांडे के 30 वर्षीय पुत्र राहुल पांडे के रूप में हुई है. वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक स्थानीय निवासी सुधांशु पांडे का 17 वर्षीय पुत्र सूरज पांडे है. दोनों युवकों पर अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके बाद राहुल की मौके पर ही मौत हो गई.

बदमाशों ने सिर में मारी गोली: राहुल पांडे अपने भाई से कार लेकर जा रहा था. इसी दौरान जलालपुर चौक पर अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया. राहुल के ललाट पर बीचों-बीच गोली मारी गई, जो उसके सिर को छेदती हुई निकल गई. वहीं सूरज पांडे के सीने में गोली लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

एक की मौत, दूसरा पचना रेफर: गोलीबारी की सूचना मिलते ही राहुल के परिजन जलालपुर चौक पहुंचे और उसे तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां से उसे छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दूसरी ओर, सूरज पांडे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है.

इलाके में दहशत का माहौल: इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. अपराधियों की बेखौफ कार्रवाई ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जलालपुर चौक जैसे व्यस्त इलाके में दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने क्षेत्रवासियों को सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है.

क्या कहती है पुलिस: थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना शुरू कर दिया है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस हमले के पीछे की वजह क्या थी. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा. क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

"घटना की जानकारी मिलते ही भेल्दी और भगवान बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है."-सुभाष कुमार सिंह, थाना प्रभारी

